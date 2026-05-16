Difunden carta de abogados con inconformidades sobre Ciudad Judicial en Saltillo

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    Difunden carta de abogados con inconformidades sobre Ciudad Judicial en Saltillo
    Litigantes señalaron en la carta abierta presuntas deficiencias relacionadas con procesos virtuales, atención y acceso a instalaciones judiciales. OMAR SAUCEDO

Según el documento, litigantes de Saltillo manifestaron inconformidades relacionadas con accesos, estacionamiento, movilidad y funcionamiento del complejo inaugurado en enero pasado

A través de redes sociales comenzó a circular una carta abierta firmada por abogados litigantes del Distrito Judicial de Saltillo, en la que expresan inconformidades relacionadas con la operación de Ciudad Judicial, complejo inaugurado el pasado 27 de enero y cuya construcción representó una inversión estatal de 347 millones de pesos.

La publicación fue acompañada de imágenes del documento y de un mensaje en el que se señala respaldo a la abogada Katy Castillo, quien, de acuerdo con el texto difundido, organizó la recolección de firmas entre litigantes.

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“Es el inicio de varias acciones que estamos preparando para hacer valer nuestra opinión”, se lee en la publicación compartida en redes sociales, donde además se invitó a otros abogados a sumarse al movimiento.

En el documento, dirigido al gobernador del estado, a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, los firmantes señalaron presuntas afectaciones derivadas de la operación del complejo judicial.

Entre los puntos expuestos, se menciona que la decisión de concentrar juzgados y dependencias judiciales habría sido tomada “sin consulta previa” a litigantes y usuarios del sistema judicial.

CUESTIONAN ACCESO Y MOVILIDAD

Asimismo, los abogados señalaron que el complejo, ubicado sobre el bulevar Fundadores, enfrentaría problemas de capacidad en estacionamiento y accesibilidad, además de complicaciones para usuarios que dependen del transporte público.

“En teoría se cuenta con 400 cajones de estacionamiento y lo real es que son solo 200 los espacios dedicados para tal fin”, se lee en el documento difundido en redes sociales.

Los litigantes también aseguraron que diariamente acuden “más de tres mil personas” entre usuarios, trabajadores y abogados, por lo que consideran insuficiente la capacidad del inmueble.

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De acuerdo con el documento, otra de las inconformidades planteadas está relacionada con la ubicación del complejo y las dificultades de traslado para usuarios que dependen del transporte público.

Según los litigantes, Ciudad Judicial quedó alejada de rutas accesibles para gran parte de la población que diariamente acude a realizar trámites o asistir a audiencias.

SEÑALAN FALLAS EN PROCESOS VIRTUALES

En el escrito también se cuestionó el funcionamiento de los juicios virtuales y los mecanismos digitales implementados tras el traslado de juzgados.

“Los juicios virtuales, en lugar de agilizar, han complicado el acceso efectivo a la justicia”, se señala en la carta difundida en redes sociales.

Los abogados afirmaron además que algunos usuarios y litigantes enfrentan retrasos en ingresos, validaciones y tiempos de espera dentro de las instalaciones judiciales.

“Un abogado postulante que solicitó ingresar a un Juzgado Mercantil señala en una publicación en las redes sociales que necesitó de 40 minutos para ingresar al juzgado”, se expone en la carta abierta.

En el documento, los abogados solicitaron que las autoridades reconsideren la permanencia de juzgados civiles y familiares en Ciudad Judicial y plantearon la posibilidad de realizar una auditoría externa al Poder Judicial del Estado.

Ciudad Judicial fue inaugurada el 27 de enero de 2026 y actualmente concentra distintas áreas jurisdiccionales y administrativas del sistema judicial estatal en Saltillo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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