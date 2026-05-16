Acuña reforzará seguridad con cámaras inteligentes y tecnología avanzada

El director de Seguridad Pública municipal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia integral encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, orientada a fortalecer la seguridad, mejorar la coordinación entre instituciones y garantizar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

ACUÑA, COAH.— La próxima incorporación de tecnología avanzada al Sistema de Video Inteligencia del C4 en Coahuila reafirma el compromiso de construir un estado más seguro para todas y todos, destacó Manuel Menchaca Flores.

En conjunto con el Gobierno del Estado, el municipio instalará cámaras inteligentes y sistemas de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad. Estos equipos forman parte de los mil dispositivos que se colocarán en todo Coahuila, los cuales incluyen cámaras con reconocimiento facial y lectura de placas, botones de pánico y radares de velocidad.

Todo el sistema estará enlazado al C4 (Centro de Cómputo, Control, Comando y Comunicaciones). Además, el municipio supervisará la planeación del nuevo C2 local, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

En Acuña, los dispositivos se ubicarán en sectores y zonas estratégicas, reforzando así el blindaje de seguridad en la frontera.