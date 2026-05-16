Acuña reforzará seguridad con cámaras inteligentes y tecnología avanzada
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El municipio trabajará en la planeación de un nuevo C2 local para mejorar la coordinación operativa y la atención inmediata ante emergencias y situaciones de riesgo
ACUÑA, COAH.— La próxima incorporación de tecnología avanzada al Sistema de Video Inteligencia del C4 en Coahuila reafirma el compromiso de construir un estado más seguro para todas y todos, destacó Manuel Menchaca Flores.
El director de Seguridad Pública municipal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia integral encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, orientada a fortalecer la seguridad, mejorar la coordinación entre instituciones y garantizar mayor tranquilidad a la ciudadanía.
En conjunto con el Gobierno del Estado, el municipio instalará cámaras inteligentes y sistemas de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad. Estos equipos forman parte de los mil dispositivos que se colocarán en todo Coahuila, los cuales incluyen cámaras con reconocimiento facial y lectura de placas, botones de pánico y radares de velocidad.
Todo el sistema estará enlazado al C4 (Centro de Cómputo, Control, Comando y Comunicaciones). Además, el municipio supervisará la planeación del nuevo C2 local, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.
En Acuña, los dispositivos se ubicarán en sectores y zonas estratégicas, reforzando así el blindaje de seguridad en la frontera.