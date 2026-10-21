Difunden proyección digital para localizar a Miguel Piñón, desaparecido en Arteaga hace 17 años

ARTEAGA, COAH.- Las autoridades y familiares han emitido un boletín de búsqueda de carácter urgente con el fin de dar con el paradero de Miguel Piñón Villarreal, quien fue visto por última vez el 15 de mayo de 2009, a las 10:00 p.m., en la zona de Arteaga, Coahuila.

Al momento de su desaparición, Miguel tenía 33 años de edad; actualmente contaría con 52 años. Como señas particulares y características físicas se detalla que mide 1.80 metros, es de tez morena clara, posee ceja tupida, bigote y cuenta con un diente de oro al frente. Respecto a su vestimenta aquel día, vestía pantalón de mezclilla azul y tenis.