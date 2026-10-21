Difunden proyección digital para localizar a Miguel Piñón, desaparecido en Arteaga hace 17 años
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Familiares y la Comisión Nacional de Búsqueda intensifican la difusión del caso de Miguel Piñón Villarreal, visto por última vez en mayo de 2009
ARTEAGA, COAH.- Las autoridades y familiares han emitido un boletín de búsqueda de carácter urgente con el fin de dar con el paradero de Miguel Piñón Villarreal, quien fue visto por última vez el 15 de mayo de 2009, a las 10:00 p.m., en la zona de Arteaga, Coahuila.
Al momento de su desaparición, Miguel tenía 33 años de edad; actualmente contaría con 52 años. Como señas particulares y características físicas se detalla que mide 1.80 metros, es de tez morena clara, posee ceja tupida, bigote y cuenta con un diente de oro al frente. Respecto a su vestimenta aquel día, vestía pantalón de mezclilla azul y tenis.
Para apoyar la localización, el boletín incluye tanto una fotografía registrada en el año 2009 como una proyección digital de envejecimiento que muestra su apariencia estimada a sus 52 años.
Se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información relevante que permita dar con su ubicación. Los reportes pueden hacerse de manera anónima a través de los siguientes contactos:
Ramona Villarreal Narváez: 844 197 1554
Comisión Nacional de Búsqueda: 55 1309 9024