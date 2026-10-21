¿Conoces ‘Dulce Halloween’? Es la app para encontrar casas que regalarán golosinas en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Encontrar las casas que repartirán dulces este Halloween es más sencillo con Dulce Halloween, una aplicación que permite localizar domicilios participantes mediante un mapa interactivo disponible para usuarios de México y Estados Unidos, y en Saltillo desde el año pasado se ha usado en las diferentes colonias. La plataforma busca facilitar la organización de los recorridos del próximo 31 de octubre, cuando niñas, niños y familias salen disfrazados a las calles para pedir golosinas. A través de las ubicaciones registradas, los participantes pueden identificar qué viviendas se suman a la celebración y planear su ruta antes de salir.

A diferencia de los recorridos improvisados, la aplicación permite consultar un mapa que se actualiza con la participación de los propios usuarios, quienes pueden registrar sus domicilios para avisar que estarán repartiendo dulces. PLANEA TU RUTA Para utilizar Dulce Halloween, basta con descargar la aplicación, crear una cuenta, indicar la ubicación y elegir el tipo de participación: como visitante o como anfitrión que recibirá a los pequeños para entregar golosinas. Quienes salgan a pedir dulces pueden explorar el mapa, guardar sus casas favoritas y calcular distancias para organizar el recorrido por su colonia. De esta manera, las familias pueden identificar con anticipación los puntos registrados y aprovechar mejor la noche de Halloween. La herramienta está dirigida tanto a quienes buscan dónde pedir dulces como a las personas que desean participar desde sus hogares, ya sea con una decoración temática o preparando golosinas para los visitantes. PUEDES PARTICIPAR EN CONCURSO Dulce Halloween también invita a los usuarios a registrar sus viviendas decoradas y participar automáticamente en el concurso oficial de mejores casas, una opción para quienes cada año transforman sus fachadas con calabazas, telarañas, esqueletos y personajes de terror.

La aplicación ofrece, además, pines personalizados inspirados en villanos del cine, con 20 diseños exclusivos para destacar una vivienda en el mapa. Esta función es opcional y tiene costo, a diferencia de las herramientas principales de la plataforma. La descarga y el uso básico son gratuitos, sin suscripciones ni costos ocultos, y la aplicación está disponible para dispositivos con sistemas iOS y Android. En Saltillo, donde cada año se observan viviendas decoradas y grupos de menores recorriendo las colonias, la aplicación ofrece una alternativa para coordinar la participación vecinal y facilitar la búsqueda de domicilios que repartirán golosinas.

Su cobertura en México y Estados Unidos permite que usuarios de ambos países recurran a la plataforma para localizar casas participantes y organizar sus recorridos, aunque la disponibilidad de domicilios dependerá de cuántas personas registren sus viviendas en cada zona. La herramienta puede ayudar a planear una noche más organizada, pero no sustituye las medidas de seguridad: se recomienda que niñas y niños salgan acompa