La OFDC se viste de malambo, tango y bachiana

“Un viaje por Argentina” es el título del concierto de temporada que la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) ideó para incursionar con éxito en el programa ofrecido al público melómano saltillense el pasado jueves 28 de mayo, en el Teatro de la Ciudad, bajo la conducción del director huésped bonaerense, Martín Fraile Milstein. El programa estuvo constituido por obras de compositores sudamericanos de enorme relevancia e influencia: Alberto Williams, Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Heitor Villa-Lobos y Mauricio Charbonnier.

La curaduría del programa mostró un racimo de piezas orquestales de considerable dificultad técnica y musical, desde el compositor fundacional del nacionalismo musical de la Argentina, hasta las tendencias vanguardistas de la segunda mitad del siglo XX, pasando por el lenguaje inconfundible del Tango.

El concierto abrió con la Primera Obertura de Concierto, Op. 15, de Alberto Williams (1862-1952). Considerado el patriarca de la música argentina (algo así como nuestro Manuel M. Ponce), Williams tuvo una educación musical de mucho peso: estudió composición con César Franck, y piano con Georges Mathias, (Mathias fue alumno de Chopin). Su Primera Obertura de Concierto (1889), condensa un momento fundamental en su catálogo de obras: el rigor técnico del sinfonismo francés- su influencia directa- y los destellos primigenios de una sensibilidad estética propia. El lirismo de dicha pieza, la densidad contrapuntística de las cuerdas y los alientos, así como las secuencias cromáticas y modulaciones constantes que impregnan la Obertura, fueron expresadas con detalle por la OFDC.

Desde esta primera obra se pudo apreciar el temperamento y estatura de Fraile Milstein: una batuta sobria, pero de una envergadura sólida y sapiente, además del conocimiento indiscutible del repertorio que dirigió en toda la velada. El salto cronológico a la segunda obra fue considerable: 131 años, e incrustada en la misma estructura sinfónica, el Poema Sinfónico No. 1 (2020), del compositor y pianista argentino Mauricio Charbonnier (1979). El Poema Sinfónico de Charbonnier, de definidos contornos neorrománticos, demandó del conjunto coahuilense un sonido equilibrado en todas sus secciones, un delineamiento sutil de las líneas melódicas y las texturas etéreas suspendidas en las cuerdas y alientos maderas.

El contraste con la siguiente pieza sinfónica sacó al público de los sonidos etéreos para transportarlo a las sonoridades densas, raspantes, pero de pasión quemante que solo posee el Tango. Tangazo: Variaciones sobre Buenos Aires para Orquesta (1969), del argentino Astor Piazzolla (1921-1992). Tangazo (literalmente, “un gran tango”, o “un golpe de tango”), obra estructurada bajo la técnica de las variaciones sinfónicas, es un retrato psicológico, nocturno, que describe al Buenos Aires de Piazzolla. En el inicio, que sugiere las profundidades de las calles bonaerenses, las cuerdas graves- cellos y contrabajos- dibujaron con claridad las densidades casi fúnebres que evocan la neblina del puerto y el despertar letárgico de la ciudad. Las secciones de violines y violas mostraron su temple y dominio del diálogo de conjunto al abordar los efectos que Piazzolla plasmó: la chicharra (frotar el arco detrás del puente), acentos fuertemente marcados en el talón del arco, polirritmias encadenadas al frenesí de acentos desplazados. Fue una de las obras más brillantes y entrañables de la velada.

Obras del brasileño Heitor Villa-Lobos (1887-1959), y el argentino Alberto Ginastera (1916-1983), cerraron el programa: Bachiana Brasileira, No. 4 (1941), y Suite Estancia (1941). Perfectamente contemporáneas, ambas obras poseen particularidades estilísticas diferentes. La OFDC mostró su madurez con un control de legato denso y cohesionado en las cuerdas; Fraile Milstein hizo alarde de su técnica de dirección al lograr el balance del entramado polifónico del contrapunto puro (Villa-Lobos emulando a Bach). El virtuosismo rítmico de las últimas tres piezas de la Bachiana se enlazó con la Suite Estancia de Ginastera. En un apoteósico cierre de programa la OFDC lució con un sonido de exuberancia rítmica, energía motriz, control de la tensión en las dinámicas y una precisión métrica en los pasajes de articulación violenta.

CODA

“La música es más que una mujer, porque de la mujer te podés divorciar, pero de la música no”, Astor Piazzolla.