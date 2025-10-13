Diputado denuncia al Municipio de Piedras Negras por presunta crueldad animal

Coahuila
/ 13 octubre 2025
    Diputado denuncia al Municipio de Piedras Negras por presunta crueldad animal
    El diputado Jorge Arturo Valdés Flores presentó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía de Coahuila, en la delegación norte, por presuntos actos de crueldad animal cometidos en el basurero municipal de Piedras Negras. FOTO: ARCHIVO

El legislador coahuilense solicitó a la Fiscalía General del Estado actuar de manera inmediata ante las denuncias sobre el sacrificio y abandono de perros en instalaciones públicas

El diputado local de Coahuila, Jorge Arturo Valdés Flores, formalizó una denuncia penal ante la delegación norte de la Fiscalía General del Estado, con sede en Piedras Negras.

La acción legal se dirige directamente contra el Gobierno Municipal por hechos presuntamente delictivos contra la salud pública, en materia de protección animal.

La querella se presenta “derivada de los hechos ocurridos días atrás, que fueron denunciados en redes sociales y que refieren a unos caninos que habrían sido sacrificados y posteriormente depositados en el basurero municipal”.

El legislador explicó que la gravedad del caso radica en la presunta participación de funcionarios públicos en los actos de crueldad.

El diputado señaló que este tipo de delitos “se agrava toda vez que son cometidos por servidores públicos municipales”.

Valdés Flores enfatizó que la Fiscalía debe actuar de inmediato, dada la seriedad de los señalamientos.

“Por ello presentamos una denuncia contra quien resulte responsable y confiamos en las autoridades y en la justicia del estado para que ejerzan sus facultades y deslinden responsabilidades lo más pronto posible”, urgió el congresista.

Al tratarse de servidores públicos, el diputado indicó que las penas establecidas en el Código Penal del Estado de Coahuila podrían agravarse.

El objetivo de la denuncia, concluyó Valdés Flores, es sentar un precedente de autoridad y justicia en la entidad.

Temas


Diputados
maltrato animal

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

