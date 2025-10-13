Rinde informe la directora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC
El evento se llevó a cabo en la Galería de la Facultad, con la asistencia de autoridades universitarias, docentes, estudiantes e invitados especiales
En el marco de la Sesión del Consejo Directivo, la directora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Machelly Flores Reyna, presentó su primer informe de actividades, mientras que el rector Octavio Pimentel Martínez entregó al plantel 50 mesabancos y tres pantallas para fortalecer su equipamiento académico.
La ceremonia se llevó a cabo en la Galería de la Facultad, con la presencia de la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez; integrantes del Consejo Directivo, directores de distintas Escuelas y Facultades de la Unidad, así como docentes, estudiantes e invitados especiales.
Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel felicitó a la directora Machelly Flores Reyna por los avances alcanzados en su gestión y refrendó su compromiso de seguir impulsando el desarrollo de las y los estudiantes, a quienes definió como “el alma de la institución”.
El rector destacó que la Facultad de Ciencias Sociales es un pilar fundamental dentro de la UAdeC y propuso que el plantel coordine la elaboración de un libro conmemorativo por el 70 aniversario de la universidad, además de integrar un comité para los festejos institucionales.
En su intervención, la directora Machelly Flores Reyna informó que la Licenciatura en Historia y la Maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas han fortalecido su matrícula; esta última, además, cuenta con la acreditación de calidad del Sistema Nacional de Posgrados, con una eficiencia del 100 por ciento.
Destacó que la Facultad participó en 145 actividades académicas y culturales a nivel nacional y regional, y contribuyó a la difusión de 36 publicaciones académicas, reflejo del compromiso con la divulgación del conocimiento histórico.
Asimismo, resaltó la organización de eventos de gran relevancia, como el Conversatorio “Humanidades Digitales y Sociedad”, el Coloquio Internacional de Historia Aplicada, el Coloquio de Historia de la Iglesia en el Noreste de México, así como el impulso al Diplomado en Historia de México y la producción del documental “Mujeres: Alma del Desierto”.
La directora agradeció al rector Octavio Pimentel Martínez por el apoyo constante a la Facultad, el cual —dijo— ha sido clave para obtener resultados positivos durante su primer año de gestión.
Durante la ceremonia, el estudiante Jesús Nicolás Bustos Cruz anunció la adopción del Oso Negro como nueva mascota de la Facultad, símbolo que representa la identidad del Noreste y el compromiso de la comunidad con su entorno.
Finalmente, Rosa Angélica García Saucedo, integrante de la organización FUNDEC-FUNDEM, entregó a la directora Machelly Flores Reyna el Árbol de la Esperanza, en reconocimiento al apoyo, compromiso y solidaridad de la Facultad con la causa de las personas desaparecidas y sus familias.
”Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a esta Institución Académica por su apoyo, su compromiso y su sensibilidad en una causa que nos toca lo más profundo del corazón: la búsqueda de nuestros seres queridos desaparecidos”, declaró el colectivo FUUNDEC-FUNDEM.