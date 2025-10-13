Rinde informe la directora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC

En el marco de la Sesión del Consejo Directivo, la directora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Machelly Flores Reyna, presentó su primer informe de actividades, mientras que el rector Octavio Pimentel Martínez entregó al plantel 50 mesabancos y tres pantallas para fortalecer su equipamiento académico.

La ceremonia se llevó a cabo en la Galería de la Facultad, con la presencia de la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez; integrantes del Consejo Directivo, directores de distintas Escuelas y Facultades de la Unidad, así como docentes, estudiantes e invitados especiales.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC implementará bachillerato abierto en Arteaga

Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel felicitó a la directora Machelly Flores Reyna por los avances alcanzados en su gestión y refrendó su compromiso de seguir impulsando el desarrollo de las y los estudiantes, a quienes definió como “el alma de la institución”.

El rector destacó que la Facultad de Ciencias Sociales es un pilar fundamental dentro de la UAdeC y propuso que el plantel coordine la elaboración de un libro conmemorativo por el 70 aniversario de la universidad, además de integrar un comité para los festejos institucionales.

En su intervención, la directora Machelly Flores Reyna informó que la Licenciatura en Historia y la Maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas han fortalecido su matrícula; esta última, además, cuenta con la acreditación de calidad del Sistema Nacional de Posgrados, con una eficiencia del 100 por ciento.