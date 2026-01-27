Caso NL Technologies mantiene bloqueados 10 mdp mensuales al municipio de Ramos Arizpe
Pese a ganar un juicio administrativo, Ramos Arizpe sigue sin acceso a sus participaciones federales, asegura Alcalde
RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, denunció que el municipio enfrenta una retención mensual de aproximadamente 10 millones de pesos —equivalente al 44 por ciento de sus participaciones federales— derivada de un conflicto legal con la empresa NL Technologies y Banco Afirme, que se arrastra desde 2021.
Gutiérrez Merino explicó que, aunque el Ayuntamiento ganó el juicio administrativo por incumplimiento de contrato contra la empresa, un fideicomiso con Banco Afirme mantiene bloqueados los recursos municipales.
“Nos están reteniendo el 44 por ciento de las participaciones y no nos han dicho legalmente en qué se están aplicando”, señaló.
El conflicto se agravó luego de que, en marzo de 2025, el Juez Segundo de Distrito, Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, negara un amparo que protegía dichos recursos.
El alcalde cuestionó la actuación del juzgador. “Lamentablemente, la decisión del juez federal no nos ha dado la razón; claramente está inclinada hacia el lado de Banco Afirme”, afirmó.
De acuerdo con el munícipe, el banco presentó documentos con firmas falsificadas de exfuncionarios municipales para sostener el cobro.
“Las pruebas que presentaron son falsificaciones de la firma del alcalde anterior, del tesorero anterior y del síndico anterior”, aseguró, al destacar que existe una denuncia penal por fraude procesal.
El alcalde subrayó que la retención de recursos impacta de manera directa el desarrollo del municipio, ya que ese dinero debería destinarse a servicios públicos y obra social.
“Está afectando a miles de ramosarizpenses, porque con esas participaciones podríamos hacer el doble de obras y generar el doble de beneficios”, expresó.
Aunque el fideicomiso argumenta que el cobro corresponde al pago del alumbrado público, Gutiérrez Merino sostuvo que actualmente es el municipio quien cubre ese servicio.
“La empresa no está pagando la luz ni el mantenimiento; el municipio lo está haciendo y, además, nos están descontando el dinero”, denunció.
Finalmente, lamentó que en lo que va del año se hayan restado cerca de 70 millones de pesos al presupuesto municipal. “Los perjudicados son los ciudadanos de Ramos Arizpe. Nos están causando un daño tremendo, pero vamos a seguir adelante con las denuncias”, concluyó.