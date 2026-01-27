Caso NL Technologies mantiene bloqueados 10 mdp mensuales al municipio de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, denunció que el municipio enfrenta una retención mensual de aproximadamente 10 millones de pesos —equivalente al 44 por ciento de sus participaciones federales— derivada de un conflicto legal con la empresa NL Technologies y Banco Afirme, que se arrastra desde 2021.

Gutiérrez Merino explicó que, aunque el Ayuntamiento ganó el juicio administrativo por incumplimiento de contrato contra la empresa, un fideicomiso con Banco Afirme mantiene bloqueados los recursos municipales.

“Nos están reteniendo el 44 por ciento de las participaciones y no nos han dicho legalmente en qué se están aplicando”, señaló.

El conflicto se agravó luego de que, en marzo de 2025, el Juez Segundo de Distrito, Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, negara un amparo que protegía dichos recursos.

El alcalde cuestionó la actuación del juzgador. “Lamentablemente, la decisión del juez federal no nos ha dado la razón; claramente está inclinada hacia el lado de Banco Afirme”, afirmó.

De acuerdo con el munícipe, el banco presentó documentos con firmas falsificadas de exfuncionarios municipales para sostener el cobro.

