Diputados que busquen reelección deberán realizar campañas fuera del horario laboral

De cara al proceso electoral que se llevará a cabo en junio, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, señaló que los diputados que busquen la reelección deberán hacerlo fuera de su horario laboral y sin descuidar sus obligaciones legislativas, sin ser obligatorio pedir licencia para separarse de sus cargos.

La legisladora informó que se trabaja en la conformación de una Comisión de Blindaje Electoral, integrada por instituciones electorales, dependencias gubernamentales y representantes del Congreso, con el objetivo de establecer lineamientos claros para el uso de recursos públicos y la operación de programas sociales durante el proceso electoral.

Indicó que uno de los temas que se analizará en las próximas reuniones de la Junta de Gobierno es el uso de logos partidistas dentro de los recintos públicos. Señaló que existe una interpretación legal que limita la utilización de símbolos de partidos en espacios institucionales durante los periodos electorales, aunque reconoció que se trata de un tema que requiere consenso entre las distintas fuerzas políticas.

La presidenta del Congreso afirmó que, hasta el momento, desconoce cuántos legisladores buscarán la reelección, ya que muchos esperan la definición de lineamientos internos de sus partidos políticos.

Una vez que los partidos emitan las convocatorias correspondientes para el registro de candidaturas, darán inicio a las precampañas previstas para los primeros días de marzo.