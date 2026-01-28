Coahuila: Elección abre vacantes

Solo esta quincena alcanzarán a cobrar algunos funcionarios estatales y regionales coahuiltecos, ante su próximo registro como candidatos a diputados locales por el PRI.

Otros van a estirar todo lo posible la fecha de renuncia, hasta donde la ley electoral se lo permita, en un afán de ajustar sus cuentas antes de quedarse fuera de la nómina.

La ley establece que el próximo mes de febrero, aquellos funcionarios que aspiren a un cargo de elección popular, en junio próximo, deberán renunciar a sus cargos.

La Secretaría de Turismo, la Administración Fiscal sureste, Mejora Coahuila Laguna, Mejora Sabinas, Mejora Monclova, son algunas de las fuentes de empleo que quedarán vacantes.

Cristina Amezcua, Chema Morales, Hugo Dávila, Claudia Garza y Esra Cavazos hoy son los que están anotados en la lista de aspirantes al Congreso local.

Falta aún conocer la lista de aspirantes del Revolucionario Institucional a diputaciones plurinominales, en las que seguramente va uno que otro funcionario.

En otros partidos políticos no habrá renuncias, solo permisos, pues es previsible que aspirantes como la morenista Paloma de los Santos, en Acuña, pierdan la elección y regresen a laborar.

Encuestas y sondeos recientes dan al Revolucionario Institucional una amplia mayoría en la preferencia electoral para la elección de junio próximo.

CASIMIRO SALAZAR

Con un caricaturesco personaje llamado Casimiro, el senador Luis Fernando Salazar posteó en redes sociales el programa de lentes para niños y niñas en su casa de gestoría en Torreón.

La dotación de aparatos visuales para los pequeños iniciará en fecha próxima y, tanto la consulta como los lentes, serán gratuitos.

Según Salazar Fernández, el programa estará disponible muy pronto en la casa de gestoría de Torreón, que opera en conjunto con la legisladora federal Cintia Cuevas.

Esperen noticias...

EN CAMPAÑA

Algo trama el diputado federal Rubén Moreira Valdez, que ahora le dio por presumir los logros de Coahuila.

El legislador coahuilteco trae especial atención en las candidaturas a diputaciones locales, pues aseguran que puchó fuerte en favor del ex alcalde de Progreso, “Lico” Quintanilla.

Moreira Valdez busca tener injerencia en la Carbonífera, pero también se atravesó por su hermano Álvaro, hasta lograr que se le diera oportunidad de reelegirse en el Congreso local.

El ex gobernador coahuilense trae ganas de volver por sus fueros y presentó un punto de acuerdo para solucionar la falta de pagos de sueldos y prestaciones a maestros de institutos tecnológicos.

Mientras tanto, Rubén promociona el segundo sitio de Coahuila en la producción y exportación de cerveza en el país.

EL ÚNICO

De los dos adversarios electorales que tuvo Manolo Jiménez en la elección a gobernador, uno de ellos, de nombre Lenin Pérez, ya se sumó al PRI.

Así es que, diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, es hoy en día el único y auténtico líder opositor a Jiménez Salinas que existe en Coahuila.

En abono a Pérez Rivera, hay que decir que su alianza con el PRI es por el bien superior, que representa mantener vivo el registro del partido UDC, que le heredó su señor padre.

El dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, puede ahora ostentarse como el único político de oposición en esta entidad.

Cosas veredes...

EL VERDADERO MECENAS

No es por intrigar, pero el profe Alfonso Cepeda Salas, líder del magisterio nacional, aportó una lana para el viaje de los obreros que se plantaron esta semana en el exterior de Palacio Nacional.

La entrega del apoyo económico a los trabajadores de AHMSA para su viaje a la CDMX fue realizado por el ex alcalde rielero, Roberto Clemente Piña.

Eso de que el diputado del PT, Tony Flores, los financió es una leyenda urbana, pues los obreros saben que Flores Guerra no dispara ni en defensa propia.

A Poncho Cepeda no le tiembla el bolsillo a la hora de apoyar, aseguran...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Qué obligó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a permitir la reelección en el 2027 en todos los cargos de elección popular?