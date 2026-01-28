Coahuila: Elección abre vacantes

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 28 enero 2026
    Coahuila: Elección abre vacantes
    Encuestas y sondeos recientes dan al Revolucionario Institucional una amplia mayoría en la preferencia electoral para la elección de junio próximo. CUARTOSCURO

Otros van a estirar todo lo posible la fecha de renuncia, hasta donde la ley electoral se lo permita

Solo esta quincena alcanzarán a cobrar algunos funcionarios estatales y regionales coahuiltecos, ante su próximo registro como candidatos a diputados locales por el PRI.

Otros van a estirar todo lo posible la fecha de renuncia, hasta donde la ley electoral se lo permita, en un afán de ajustar sus cuentas antes de quedarse fuera de la nómina.

TE PUEDE INTERESAR: Se va Miguel Ángel Medina de la delegación de la Fiscalía de Coahuila en Monclova

La ley establece que el próximo mes de febrero, aquellos funcionarios que aspiren a un cargo de elección popular, en junio próximo, deberán renunciar a sus cargos.

La Secretaría de Turismo, la Administración Fiscal sureste, Mejora Coahuila Laguna, Mejora Sabinas, Mejora Monclova, son algunas de las fuentes de empleo que quedarán vacantes.

Cristina Amezcua, Chema Morales, Hugo Dávila, Claudia Garza y Esra Cavazos hoy son los que están anotados en la lista de aspirantes al Congreso local.

Falta aún conocer la lista de aspirantes del Revolucionario Institucional a diputaciones plurinominales, en las que seguramente va uno que otro funcionario.

En otros partidos políticos no habrá renuncias, solo permisos, pues es previsible que aspirantes como la morenista Paloma de los Santos, en Acuña, pierdan la elección y regresen a laborar.

Encuestas y sondeos recientes dan al Revolucionario Institucional una amplia mayoría en la preferencia electoral para la elección de junio próximo.

CASIMIRO SALAZAR

Con un caricaturesco personaje llamado Casimiro, el senador Luis Fernando Salazar posteó en redes sociales el programa de lentes para niños y niñas en su casa de gestoría en Torreón.

La dotación de aparatos visuales para los pequeños iniciará en fecha próxima y, tanto la consulta como los lentes, serán gratuitos.

Según Salazar Fernández, el programa estará disponible muy pronto en la casa de gestoría de Torreón, que opera en conjunto con la legisladora federal Cintia Cuevas.

Esperen noticias...

EN CAMPAÑA

Algo trama el diputado federal Rubén Moreira Valdez, que ahora le dio por presumir los logros de Coahuila.

El legislador coahuilteco trae especial atención en las candidaturas a diputaciones locales, pues aseguran que puchó fuerte en favor del ex alcalde de Progreso, “Lico” Quintanilla.

Moreira Valdez busca tener injerencia en la Carbonífera, pero también se atravesó por su hermano Álvaro, hasta lograr que se le diera oportunidad de reelegirse en el Congreso local.

El ex gobernador coahuilense trae ganas de volver por sus fueros y presentó un punto de acuerdo para solucionar la falta de pagos de sueldos y prestaciones a maestros de institutos tecnológicos.

Mientras tanto, Rubén promociona el segundo sitio de Coahuila en la producción y exportación de cerveza en el país.

EL ÚNICO

De los dos adversarios electorales que tuvo Manolo Jiménez en la elección a gobernador, uno de ellos, de nombre Lenin Pérez, ya se sumó al PRI.

Así es que, diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, es hoy en día el único y auténtico líder opositor a Jiménez Salinas que existe en Coahuila.

En abono a Pérez Rivera, hay que decir que su alianza con el PRI es por el bien superior, que representa mantener vivo el registro del partido UDC, que le heredó su señor padre.

El dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, puede ahora ostentarse como el único político de oposición en esta entidad.

Cosas veredes...

EL VERDADERO MECENAS

No es por intrigar, pero el profe Alfonso Cepeda Salas, líder del magisterio nacional, aportó una lana para el viaje de los obreros que se plantaron esta semana en el exterior de Palacio Nacional.

La entrega del apoyo económico a los trabajadores de AHMSA para su viaje a la CDMX fue realizado por el ex alcalde rielero, Roberto Clemente Piña.

Eso de que el diputado del PT, Tony Flores, los financió es una leyenda urbana, pues los obreros saben que Flores Guerra no dispara ni en defensa propia.

A Poncho Cepeda no le tiembla el bolsillo a la hora de apoyar, aseguran...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Qué obligó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a permitir la reelección en el 2027 en todos los cargos de elección popular?

Temas


Política Coahuila
Política México

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Expresa WAN-IFRA preocupación por persecución judicial contra VANGUARDIA

Expresa WAN-IFRA preocupación por persecución judicial contra VANGUARDIA
Para la titular en Coahuila de la Secretaría de las Mujeres, el calor pudo haber influido en el alto número de casos de violencia de género.

Durante 2025, mayo fue el mes más violento contra las mujeres
El maltrato contra las mascotas no es solo golpes, también incluye el abandono al que son confinadas.

Crueldad animal en Saltillo llegará a denuncia penal; un caso agravado se registra cada dos semanas
Antes de abrir sus puertas, cada comerciante se encargará de limpiar el frente de su establecimiento.

Comerciantes del Centro Histórico impulsan la iniciativa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo
El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la realización de una sesión solemne por el 30 aniversario del COECyT en el Centro de Cultura Científica.

Aprueba Cabildo de Saltillo sesión solemne por 30 aniversario del COECyT y avala cambios de nomenclatura

Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo