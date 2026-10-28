Directora del TecNM Saltillo se reúne con estudiantes del plantón: ‘Trabajamos en la resolución del pliego petitorio’

Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, directora del TecNM Saltillo, sostuvo una reunión con los estudiantes manifestantes del plantel, con la finalidad de compartir avances en la respuesta al pliego petitorio que le fue entregado la noche anterior. Durante el acercamiento, que sostuvo en la vialidad bloqueada (bulevar Venustiano Carranza) y duró cerca de 45 minutos, la directora informó a la comunidad estudiantil que se siguen evaluando las demandas para responder con más asertividad y exactitud, según lo demandaron los estudiantes.

“Me acerqué para decirles que estamos trabajando en la resolución del pliego petitorio y que no crean que no los estamos atendiendo. Estamos evaluando las factibilidades de las 14 peticiones, más las que agregaron en este momento”, explicó la directora. En la reunión estuvo presente el director del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), Iván Terashima Zamora, quien ofreció su respaldo y el apoyo de los gobiernos municipales y estatales para resolver el conflicto.

El bloqueo se mantendrá indefinidamente. La directora manifestó que la intención es que, en el transcurso del día, se les entreguen las respuestas a las demandas. RESPUESTA DEL TEC SALTILLO La Dirección del Instituto Tecnológico de Saltillo entregó anoche una respuesta por escrito a las demandas del movimiento estudiantil, que incluyen denuncias de presunta violencia sexual, una carta de no represalias, auditorías financieras, cambios en la representación estudiantil y mejoras en las instalaciones. Sin embargo, la propuesta no fue suficiente para liberar el bulevar Venustiano Carranza, que permanecía bloqueado la noche del martes, mientras los inconformes revisaban los planteamientos de las autoridades. Entre los compromisos presentados destaca la firma de una carta de no represalias para los participantes en la protesta, así como la atención de las denuncias de acoso, hostigamiento y presunta violencia sexual mediante las instancias competentes. La institución también respaldó la propuesta de crear un Comité Autónomo de Vigilancia Estudiantil y señaló que las solicitudes de destitución del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA) y de revisión de sus finanzas fueron planteadas ante la instancia correspondiente.

En materia de infraestructura y servicios, el TecNM Saltillo informó que cuenta con un anteproyecto para habilitar la alberca, prevé contratar personal de limpieza para el turno vespertino y anunció acciones para mejorar el mantenimiento, el mobiliario y el equipamiento de laboratorios y centros de cómputo. Además, se comprometió a gestionar nuevas plazas docentes ante la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, con fecha límite del 30 de octubre de 2026.

Las respuestas fueron entregadas después de dos reuniones con representantes estudiantiles y autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal, encabezadas por la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz. Aunque el plantel manifestó su disposición a continuar el diálogo y atender las exigencias, el conflicto seguía sin resolverse y la liberación de la vialidad dependía de la valoración que los estudiantes hicieran de los compromisos presentados.