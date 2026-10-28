Skate, BMX y rap: así serán los Urban Games 2026 en Saltillo

Los Urban Games Coahuila 2026 tendrán una nueva fecha en Saltillo. El encuentro dedicado al deporte, el arte y la cultura urbana se realizará el sábado 21 de noviembre en La Madriguera, a partir de la 1:00 de la tarde, como parte de la iniciativa Vive Libre Sin Drogas. La jornada estaba prevista originalmente para el 24 de octubre, pero fue reprogramada para noviembre, de acuerdo con la nueva convocatoria difundida por los organizadores.

El evento busca reunir a jóvenes y público interesado en las expresiones urbanas mediante actividades deportivas, artísticas y culturales, además de promover espacios de convivencia y prevención del consumo de drogas. El programa contempla distintas disciplinas y exhibiciones. Entre ellas se encuentra una competencia de skateboarding, en la que los participantes podrán demostrar sus habilidades sobre la patineta, así como una exhibición de BMX, modalidad de ciclismo que incluye saltos y maniobras sobre bicicletas especiales. También habrá una exhibición de roller freestyle, disciplina que combina patinaje sobre ruedas con trucos y movimientos técnicos. La oferta deportiva se complementará con una exhibición de baile urbano, enfocada en los estilos que forman parte de la cultura juvenil.

Las actividades no se limitarán al deporte. Los Urban Games incluirán un concurso de graffiti para dar espacio a artistas urbanos y sus propuestas visuales. Además, el programa contempla un concierto de rap, presentaciones de DJ y música en vivo. El encuentro también abrirá espacio para emprendedores, quienes podrán exhibir sus productos y proyectos, con la intención de integrar distintas expresiones de la comunidad en una misma jornada. Los Urban Games forman parte de Vive Libre Sin Drogas, iniciativa impulsada por el DIF Coahuila y el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), con actividades orientadas a fomentar la participación juvenil en el deporte y la cultura como alternativas de convivencia. La programación reúne disciplinas que tienen presencia en los espacios públicos y que han desarrollado comunidades propias en torno a la música, el arte y la actividad física. Con ello, los organizadores buscan acercar estas expresiones a más jóvenes y ofrecerles un lugar para mostrar sus habilidades. La cita será el sábado 21 de noviembre, desde la 1:00 de la tarde, en La Madriguera, en Saltillo. Para solicitar información sobre las actividades, el INEDEC Coahuila dispone del teléfono 844 415 3740.

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