Publican el mapa apocalíptico del ‘Súper Niño’ donde morirá la mayoría de la gente a causa de una calamidad sin precedentes

Un mapa alarmante del Climate Impact Lab muestra dónde el fenómeno del ‘Súper Niño’ provocará la mayor cantidad de muertes adicionales por calor a medida que esta anomalía climática se intensifica en el Pacífico. Según la cartografía apocalíptica, denominada El Niño Heat Mortality Tracker, más de 373.000 personas adicionales perecerán entre octubre de 2026 y marzo de 2026, y Nigeria, India y Brasil representarán un tercio del total de fallecidos.

Esto se produce cuando el sistema meteorológico anómalo —medido por las temperaturas de la superficie del mar— impulsó las temperaturas del agua en la región Niño 3.4 del Pacífico centro-oriental a registrar 3,4 °C (más de 6 °F) más de lo normal durante la semana del 18 al 24 de octubre. Según la Organización Meteorológica Mundial, este fenómeno podría provocar que las temperaturas se disparen hasta superar en más de seis veces las de un El Niño típico entre noviembre y enero.

Para determinar la magnitud de los efectos devastadores, el equipo estimó el número de muertes adicionales por calor causadas por el actual fenómeno de El Niño en comparación con las condiciones promedio del período 1996-2005 . El estudio abarca aproximadamente 3700 regiones en todo el mundo y se actualiza mensualmente con pronósticos para los próximos seis meses. Según el mapa, El Niño contribuirá a 857.400 muertes adicionales relacionadas con el calor desde el inicio del fenómeno en junio de 2026 hasta marzo de 2027, más de 350.000 más que la proyección de los científicos de hace apenas un mes. Del total de nueve meses, se prevé que más de la mitad de las muertes adicionales se produzcan en los próximos seis meses. Se prevé que Nigeria sea el país más afectado por el calor, con más de 56.000 víctimas mortales relacionadas con las altas temperaturas durante este período. Según el modelo, le sigue de cerca la India, donde se prevé que 55.200 personas estén en riesgo. Completando los cinco primeros puestos se encuentran Indonesia (29.300), Brasil (19.500) y Sudán (14.700). Mediante este mapa, los investigadores podrán estimar dónde es más grave el fenómeno y cómo pueden responder los gobiernos para mitigar los daños.