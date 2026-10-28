La mujer de blanco de Derramadero: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mujer de blanco de Derramadero: historias de terror y leyendas de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

¿Qué busca una mujer de blanco al caminar en los patios de una empresa en una zona industrial?

Saltillo
/
COMPARTIR

A la mujer de blanco de Stellantis en Derramadero la ven al fondo del estacionamiento, junto a la pared de una nave. En grupos de WhatsApp circula una grabación atribuida a la planta en la que sobresale una figura clara, de cabello negro, apenas unos centímetros en la pantalla. La publicación asegura que los trabajadores saben de ella.

La imagen permite mirar durante un buen rato. Hay postes encendidos, barreras de concreto y una franja de hierba que sube hacia el edificio. Uno reconoce enseguida un lugar por donde tendría que pasar para salir del trabajo. Incluso con tanta luz cuesta distinguir la cara de la mujer.Se agranda la captura. El blanco se deshace en cuadros. Alguien dice que es una persona; otro pide que vean bien la cabeza. La figura permanece pegada a la pared mientras los demás deciden qué están viendo.

Las cadenas de la antigua cárcel: historias de terror y leyendas de Saltillo

Afuera, la distancia se mide por las filas de coches que faltan para llegar al tuyo. Llevas la chamarra sobre un brazo y vas buscando el botón del control cuando descubres el bulto blanco al otro lado.

Puede ser alguien esperando. Mantienes el paso y procuras verle las manos, algún movimiento que explique qué hace ahí. Desde esa distancia tampoco se distingue si te está mirando.

El perro negro de Obregón: : historias de terror y leyendas de Saltillo

Aprietas el control. Las luces de tu coche parpadean. Ahora te parece que acabas de señalar dónde estás.

Lo ves estacionado más adelante, con la puerta del conductor hacia la nave. Para entrar tendrás que bajar la cabeza y dejar de mirar unos segundos. Sigues caminando. Cada poste que pasa entre los dos te tapa a la mujer por un instante; cuando vuelves a encontrarla, buscas la misma mancha oscura sobre la ropa.

Llegas al coche con las llaves apretadas en la mano. Abres. La luz interior te alumbra las piernas, el asiento, la chamarra que avientas al otro lado. Te sientas y jalas la puerta.

Antes de encender el motor bajas el seguro. Después buscas a la mujer en el retrovisor.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Leyendas
Localizaciones
Saltillo
Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Esto pasó en Saltillo. Pasó

true

Lecciones de la lucha estudiantil
La llegada de nuestros seres queridos comienza desde el 27 de octubre, cuando se honra a los animales fallecidos y se prepara con altares para recibirlos.

Día de Muertos 2026: El 27 de octubre regresan las ánimas de las mascotas, ¿cómo preparar su ofrenda?
Junto con Simón el Cananeo, Judas Tadeo era uno de los apóstoles considerados como más judaizantes dentro del grupo de ‘los Doce’.

¿Quién es San Judas Tadeo y por qué es tan milagroso?... Esta es la verdadera historia del primo de Jesús y ‘santo de las causas difíciles’
Oferta. Juan Osorio recordó los retos de producción y las experiencias que marcaron la realización de la historia protagonizada por Silvia Navarro y Jorge Salinas.

Juan Osorio revive la magia de ‘Mi Corazón es Tuyo’ en Televisa: ‘Es una bonita satisfacción’
Apuesta. El proyecto busca llevar a la pantalla grande una historia de esfuerzo y superación ligada al mundo del rodeo en Coahuila.

¡Coahuila a la conquista del cine! Filman película sobre la historia de una barrilera en Saltillo
Las Águilas buscarán recuperarse de la derrota por 2-1 ante Pachuca cuando enfrenten a los Xolos este miércoles.

América vs Xolos: horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX
El mexicano Canelo Álvarez encabezará la función “México contra el Mundo”, que se celebrará en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: horario y dónde ver la pelea por el título del CMB