Mejía Berdeja ocultó la corrupción en el INE

Mejía Berdeja, en su carácter de presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, debió conocer e investigar los actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral.

Como al Tigre de Santa Julia, aparenta el diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, que lo agarró el escándalo de corrupción y tráfico de influencias de la expresidenta del INE , Guadalupe Taddei.

Sin embargo, sea por ignorancia, sea por complicidad, Ricardo mejor se dedicó todo este tiempo a buscar conseguirle pedidos de carbón en CFE a su presunto mecenas financiero, Antonio Flores.

El presidente de la Comisión Anticorrupción en el Congreso de la Unión reconoció en un video en redes sociales que conoció de los desvíos desde 2025, pero, que se sepa, nunca lo denunció.

Ricardo y Guadalupe Taddei, aseguran, tienen en el gobernador sonorense, Alfonso Durazo, al mismo padrino político, lo que puede explicar el silencio cómplice de Mejía Berdeja.

“Qué calidad moral tiene Mejía para venir a Coahuila a lavarse la cara, con denuncias falsas contra el Estado, si no fue capaz de ver más allá de sus narices, en el INE”, denunciaron políticos locales.

Ni cómo ayudarlo...

ÁRBITRO CONFIABLE

El líder estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, dijo confiar en el INE como un organismo fiable para operar la elección en 2027, a pesar de los hechos de corrupción descubiertos.

El dirigente político precisó que, en este caso, el Instituto Electoral queda exonerado de sospechas, porque son las personas que lo dirigen las que fallan.

Robles Loustaunau reconoció que el escándalo político afectará, sin duda, el proceso electoral de 2027, y de ahí la importancia de que el INE se mantenga inmaculado y transparente en su función.

El experimentado jerarca priista aseguró que históricamente el INE ha sido un árbitro justo a la hora electoral y que no tiene ahora por qué dudar de que se comportará a la altura.

Puro colmillo...

BLOQUEAN CARRANZA

Con denuncias de acoso sexual por maestros, cobros indebidos y cafetería cara, cientos de alumnos del Tecnológico de Saltillo bloquearon ayer el bulevar Venustiano Carranza.

De manera pacífica, los estudiantes se manifestaron frente al Tec y amenazaron con tomar el plantel hasta que sus demandas obtengan una respuesta positiva.

Una comisión de estudiantes se reunió con directivos del instituto escolar para llegar a un acuerdo y levantar el bloqueo vial, que, advierten, continuará hasta que se autorice el pliego petitorio.

Trascendió que entre los manifestantes fueron detectados alumnos que simpatizan con la Cuarta Transformación, cercanos al diputado federal Antonio Castro.

Veremos y diremos...

CONSENSO UNIVERSITARIO

Buenas prácticas se notaron en la Universidad Autónoma de Coahuila con el reciente tema del presupuesto para la máxima casa de estudios.

De alguna manera, se trabajó en la socialización de este ejercicio administrativo entre los universitarios y se llegó a un acuerdo positivo y transparente.

El rector Octavio Pimentel hiló fino al lograr el consenso...

PAQUETE NUPCIAL

En Torreón, anda fuerte el runrún de que el morenista Shamir Fernández trama un esquema tipo Pepe Ganem y Martita, y pretende vender un paquete político familiar.

Su esposa, Lily de Aguinaga, como legisladora local por Morena, y él, desde una regiduría de la 4T en el Ayuntamiento de Torreón, dicen, es la propuesta de Shamir ante instancias de gobierno.

Vale recordar que la pareja Ganem-Martha no acabó bien y se encuentran recluidos en un penal federal.

Como para qué hacerle cosquillas al tigre, recomiendan en la comarca...