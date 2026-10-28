Netanyahu apenas se mantiene en el poder tras las elecciones israelíes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, encabezaba la contienda tras las cruciales elecciones del martes, lo que hace casi seguro un tercer acto en la guerra contra Irán. La coalición del primer ministro lideraba el miércoles con 53 escaños después de que el bloque Cambio de Gadi Eisenkot no lograra asestar un golpe decisivo tras la mayor participación electoral en décadas.

Eisenkot obtuvo 49 escaños con más del 90% de los votos escrutados. Ambos partidos se quedaron muy lejos de los 61 escaños necesarios para la mayoría. Sin embargo, el aparente regreso de Netanyahu —después de que las encuestas a pie de urna del martes lo mostraran por detrás de la oposición— le dará margen para lanzar una nueva campaña contra Irán con fuerzas estadounidenses tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, según observadores.

«El régimen iraní no esperaba que Netanyahu se convirtiera en el partido más grande. Le temen porque habla en contra de Irán y amenaza con atacarlo de nuevo», declaró al Post Beni Sabti, experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Israel. Netanyahu lleva mucho tiempo presionando para derrocar a los mulás en la República Islámica. Eisenkot coincide en que nunca se debe permitir que Irán desarrolle un arma nuclear, pero ha afirmado que un cambio de régimen es irrealizable. “Eisenkot ha declarado que no intentará provocar la caída del régimen en Irán”, dijo Yossi Mansharof, experto en Irán del Instituto Misgav para la Seguridad Nacional y la Estrategia Sionista. Netanyahu subraya que esta es su directiva estratégica para todo el aparato de seguridad de Israel. La cuestión de quién lidera el gobierno es de suma importancia. Dado que ninguno de los dos partidos en la política israelí parece tener asegurada la mayoría —y los partidos árabes de Israel cuentan con un enorme bloque de 17 escaños—, es probable que no se elija a ningún primer ministro en las próximas semanas. Incluso existe la posibilidad de que haya que convocar nuevas elecciones.