Netanyahu apenas se mantiene en el poder tras las elecciones israelíes
La coalición del primer ministro lideraba el miércoles con 53 escaños después de que el bloque Cambio de Gadi Eisenkot no lograra asestar un golpe decisivo tras la mayor participación electoral en décadas
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, encabezaba la contienda tras las cruciales elecciones del martes, lo que hace casi seguro un tercer acto en la guerra contra Irán.
La coalición del primer ministro lideraba el miércoles con 53 escaños después de que el bloque Cambio de Gadi Eisenkot no lograra asestar un golpe decisivo tras la mayor participación electoral en décadas.
Eisenkot obtuvo 49 escaños con más del 90% de los votos escrutados. Ambos partidos se quedaron muy lejos de los 61 escaños necesarios para la mayoría.
Sin embargo, el aparente regreso de Netanyahu —después de que las encuestas a pie de urna del martes lo mostraran por detrás de la oposición— le dará margen para lanzar una nueva campaña contra Irán con fuerzas estadounidenses tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, según observadores.
«El régimen iraní no esperaba que Netanyahu se convirtiera en el partido más grande. Le temen porque habla en contra de Irán y amenaza con atacarlo de nuevo», declaró al Post Beni Sabti, experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Israel.
Netanyahu lleva mucho tiempo presionando para derrocar a los mulás en la República Islámica. Eisenkot coincide en que nunca se debe permitir que Irán desarrolle un arma nuclear, pero ha afirmado que un cambio de régimen es irrealizable.
“Eisenkot ha declarado que no intentará provocar la caída del régimen en Irán”, dijo Yossi Mansharof, experto en Irán del Instituto Misgav para la Seguridad Nacional y la Estrategia Sionista.
Netanyahu subraya que esta es su directiva estratégica para todo el aparato de seguridad de Israel. La cuestión de quién lidera el gobierno es de suma importancia.
Dado que ninguno de los dos partidos en la política israelí parece tener asegurada la mayoría —y los partidos árabes de Israel cuentan con un enorme bloque de 17 escaños—, es probable que no se elija a ningún primer ministro en las próximas semanas. Incluso existe la posibilidad de que haya que convocar nuevas elecciones.
Pero mientras tanto, parece probable que se reanude la guerra con Irán.
El Wall Street Journal informó el martes que la administración Trump comunicó a los países sunitas del Golfo que el ejército estadounidense reanudará su guerra contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos .
El ejército estadounidense también envió un sistema Patriot a Israel desde Texas para reforzar el aparato de defensa antimisiles del estado judío.
A pocos días de las elecciones israelíes del martes, el medio de comunicación israelí Ynet citó a un alto funcionario de defensa que afirmó que el público israelí debe estar preparado para la reanudación de los combates.
“La guerra contra Irán se prolongará. Mientras este régimen no caiga, es probable que nos enfrentemos a rondas recurrentes de combates, tal vez cada año e incluso con mayor frecuencia, para garantizar que la amenaza nuclear y de misiles balísticos no ponga en peligro la existencia del Estado de Israel”, dijo el funcionario.
La primera fase de la campaña conjunta entre Estados Unidos e Israel para destruir las instalaciones ilícitas de armas nucleares de Irán comenzó en junio de 2025 y duró doce días. A finales de febrero de este año, se desarrolló la segunda fase, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos masivos que neutralizaron la armada iraní y muchas de sus bases de misiles.
Muchos expertos israelíes en Irán y votantes confían más en la capacidad de Netanyahu para hacer frente al régimen clerical iraní debido a la atención minuciosa que ha prestado a ese régimen deshonesto durante décadas.
Sabti, nacida en Teherán, afirmó que el régimen iraní está nervioso y no desea que se reanude la guerra.
“Netanyahu, junto con Trump, tiene el mayor potencial para atacarlos”, afirmó.
Hallel Rosenberg, de 40 años y residente de Jerusalén, coincidió con esta opinión.
“Personalmente, probablemente confiaría más en Netanyahu para dirigir la guerra contra Irán”, dijo.
Con la guerra en el horizonte, la Operación Furia Económica de Trump ha puesto a la economía iraní en una situación muy difícil.
“El régimen iraní se enfrenta a una situación muy difícil, ya que el bloqueo económico sigue teniendo consecuencias devastadoras. La creciente dificultad que afrontan los líderes del régimen para lidiar con las repercusiones económicas se hace cada vez más evidente”, declaró Mansharof.
“En términos más generales, el estado actual de ‘ni paz ni guerra’ es una pesadilla para ciertos sectores del sistema de gobierno de Irán.”
Los observadores creen que si Eisenkot llega al poder —lo que probablemente requeriría una alianza con los partidos árabes— podría presionar para lograr un acuerdo que enriquezca a Irán a cambio de concesiones nucleares.
“Netanyahu no aceptaría tal acuerdo, pues entiende que un acuerdo nuclear prolongaría la vida del régimen”, dijo Mansharof.