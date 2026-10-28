Paro en el Tec Saltillo: ofrecen no represalias y responden a 13 exigencias estudiantiles

La Dirección del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Saltillo entregó una respuesta a las exigencias del movimiento estudiantil, que incluyen denuncias de violencia sexual, auditorías, cambios en la representación estudiantil y mejoras en las instalaciones. La circulación por el bulevar Venustiano Carranza continuaba cerrada. El bloqueo del bulevar Venustiano Carranza por parte de estudiantes del Tec Saltillo continuaba la noche del martes, luego de dos reuniones con autoridades que concluyeron sin acuerdos suficientes para liberar la vialidad. La Dirección del plantel entregó una respuesta por escrito a los 13 puntos del pliego petitorio y esperaba que los inconformes la revisaran este miércoles.

En un comunicado difundido durante la noche del 27 de octubre, el Instituto Tecnológico de Saltillo reconoció el derecho de los estudiantes a manifestarse y señaló que mantenía la disposición de dialogar para encontrar una solución al conflicto, iniciado con la suspensión de actividades académico-administrativas y la toma de la explanada institucional, antes de extenderse al bulevar Venustiano Carranza. De acuerdo con el documento, las autoridades atendieron a representantes del movimiento, quienes presentaron nuevas exigencias. En el primer encuentro participaron directivos del plantel, integrantes del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), presidentes de capítulos estudiantiles, jefes de departamento y representantes de los tres órdenes de gobierno.

Un segundo acercamiento se realizó a las 21:50 horas, encabezado por la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, con la participación de Juan Dávila Tovar, delegado federal de Gobernación en Coahuila; David Tovar Silva, director de Control de Gestión de la Secretaría de Gobierno estatal; Iván Terashima Zamora, director del Instituto Coahuilense de la Juventud, y representantes municipales y de la Secretaría de Educación Pública federal. Aunque las autoridades entregaron las respuestas institucionales para que fueran revisadas por los estudiantes, no consiguieron que se retirara el bloqueo. La Dirección informó que continuaría trabajando en los puntos planteados con la expectativa de alcanzar una salida al conflicto.

FIRMAN CARTA DE NO REPRESALIAS Entre los primeros compromisos, la Dirección informó que ya había elaborado y firmado una carta de no represalias, suscrita por Sánchez Ruiz y con Juan Dávila Tovar y David Tovar Silva como testigos. El documento establece una respuesta inmediata a la exigencia de garantizar que los participantes en el movimiento no sean objeto de represalias. Otro de los temas centrales es la atención a las denuncias de presunta violencia sexual, hostigamiento y acoso. La institución aseguró que estos casos serán atendidos por las instancias competentes conforme a la legislación y los reglamentos aplicables, bajo principios de confidencialidad, presunción de inocencia, debido proceso y protección de las personas involucradas. El plantel señaló que, cuando exista fundamento legal, podrán aplicarse medidas preventivas o cautelares durante las investigaciones. También planteó brindar acompañamiento mediante la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, instalar un punto violeta dentro del instituto y reforzar la seguridad con apoyo de grupos propuestos por la Fiscalía General del Estado. Respecto a la creación de un Comité Autónomo de Vigilancia Estudiantil, la Dirección manifestó su respaldo a la propuesta y dejó en manos de la comunidad estudiantil su integración y funcionamiento. PIDEN CAMBIOS EN EL CESA Y REVISIÓN FINANCIERA Las demandas también apuntan a la representación estudiantil. Los inconformes solicitan la renuncia o destitución del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, así como una investigación financiera y de transparencia sobre sus recursos. La Dirección informó que ambas solicitudes fueron planteadas ante la instancia identificada como CNEEST, con la que aseguró mantener comunicación para atenderlas.

En materia de actividades comerciales, el instituto se comprometió a revisar y renovar las condiciones de operación del Merca-Tec, en coordinación con los capítulos estudiantiles, con el objetivo de mantener como prioridad la participación de alumnos emprendedores. Los estudiantes también demandan una auditoría externa de los recursos financieros del plantel y mayor transparencia mediante informes semestrales. Ante estas peticiones, la Dirección indicó que la información sobre rendición de cuentas se publica de manera anual y que las revisiones pueden solicitarse a través de los canales correspondientes.

COMITÉ FEMENINO, ALBERCA Y MEJORAS EN LAS INSTALACIONES La creación de un Comité Femenino Estudiantil Autónomo es otra de las exigencias incluidas en el pliego. La institución reconoció la necesidad de fortalecer la participación de las alumnas y los mecanismos de prevención y atención de la violencia de género, pero advirtió que no puede constituir unilateralmente organismos independientes con facultades de investigación, auditoría o vigilancia que correspondan a otras autoridades. Como alternativas, señaló que estos asuntos pueden canalizarse mediante el Comité de Ética del TecNM y la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, además de abrir espacios de participación y colaboración dentro de la normativa institucional. En cuanto a la infraestructura, la Dirección informó que existe un anteproyecto para habilitar la alberca del instituto y que se busca completar el financiamiento necesario para ponerla en funcionamiento. Sobre las condiciones de limpieza, se comprometió a contratar personal para cubrir el turno vespertino y abastecer de materiales las áreas que lo requieran. También anunció el desarrollo de un sitio web para identificar y programar las tareas y necesidades de mantenimiento. Estas acciones tienen como fecha de inicio enero de 2027. El mejoramiento del mobiliario y la renovación de los laboratorios y centros de cómputo forman parte de las demandas. La institución respondió que trabaja en la actualización del equipamiento y mencionó la incorporación de dos laboratorios, la autorización de equipos para el área de Internet Industrial de las Cosas e Inteligencia Artificial, la ampliación del laboratorio de Realidad Virtual y la recepción de seis equipos de banco de instrumentación para los laboratorios de Eléctrica-Electrónica. Asimismo, informó que se encuentran en proceso de licitación nuevos equipos de cómputo y sostuvo que la actualización de los espacios académicos es una tarea continua.

COMPROMISO PARA GESTIONAR MÁS DOCENTES El último punto contempla el aumento de plazas y la contratación de docentes capacitados para los semestres regulares y los cursos de verano. La Dirección se comprometió a presentar la necesidad de personal académico ante la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, con fecha límite del 30 de octubre de 2026. El documento entregado por las autoridades establece que las respuestas constituyen una contestación oficial y por escrito a cada una de las 13 demandas, con compromisos y plazos para su atención. Sin embargo, la entrega de la propuesta no permitió restablecer la circulación durante la noche del martes. La continuidad del bloqueo y la posibilidad de reanudar las actividades en el plantel dependerían de la revisión que los estudiantes hicieran de las respuestas y de los acuerdos que pudieran alcanzar con las autoridades este miércoles.