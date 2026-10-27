Transportistas levantan paro a nivel local tras acuerdo con la Segob

Luego de poco más de día y medio, concluyó el paro nacional convocado por los transportistas a nivel local, en la Caseta de La Carbonera, donde las 50 unidades que todavía se encontraban en plantón el martes comenzaron su retirada a las tres de la tarde.

El delegado en Saltillo de la Canacar, Juan Manuel Ramos Cantú, informó que a nivel nacional se sostuvo una mesa de diálogo con Hacienda y con la Secretaría de Gobernación, al concluir la misma, se les informó que se instalará una nueva mesa de diálogo para dar puntual seguimiento a las demandas del sector, además de sostener reuniones con otras autoridades.

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Ante ello, se acordó el martes en la tarde levantar temporalmente las manifestaciones, en tanto se recibe por parte de las autoridades los plazos concretos de respuesta para los planteamientos que se presentaron ante Gobernación.

Sin embargo, Ramos Cantú dejó en claro que la lucha no está concluida, sino que ahora se entró en una etapa de diálogo, donde se exigirán respuestas.

Destacó que entre las instituciones con las que continuarán sosteniendo mesas de trabajo están la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, CAPUFE, la SICT, la Secretaría de Hacienda, la Secretaria del Trabajo, el IMSS, la ANAM y los gobernadores de los Estados.

El delegado de Canacar en Saltillo recordó que en Coahuila fueron los municipios de Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova los que participaron en este plantón nacional, en la capital de Coahuila fueron hasta 120 las unidades que participaron en la protesta el lunes.

Mientras que el martes 50 unidades todavía continuaban por la mañana en la Caseta de La Carbonera a la orilla de la carretera; durante solo el lunes se realizaron tres bloqueos intermitentes de medía hora cada uno.