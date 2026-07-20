Discusión entre hermanos termina en ataque con arma blanca en Allende, Coahuila

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado fue identificado como Juan Francisco Trujillo, quien manifestó a las autoridades que fue agredido por su hermano, Alfonso Menchú Trujillo, mientras ambos se encontraban en el domicilio.

ALLENDE, COAH.- Una discusión familiar terminó en un violento ataque con arma blanca que dejó a un hombre gravemente herido al interior de una vivienda ubicada en la colonia San Tito, en el municipio de Allende.

Según el testimonio del afectado, el presunto agresor utilizó un arma blanca para atacarlo en varias ocasiones, provocándole heridas de consideración.

Tras recibir el reporte de los hechos, socorristas acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente trasladarlo al Hospital General de Allende, donde quedó bajo observación médica.

Personal médico informó que Juan Francisco presentaba lesiones penetrantes en el costado izquierdo, además de una herida en un dedo de la mano derecha. Debido a la gravedad de las lesiones, no se descarta que sea canalizado a otro hospital para ser sometido a una intervención quirúrgica especializada.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la situación legal del presunto responsable.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el móvil de la agresión y las acciones legales que correspondan.