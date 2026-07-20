Discusión entre hermanos termina en ataque con arma blanca en Allende, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Discusión entre hermanos termina en ataque con arma blanca en Allende, Coahuila
    El presunto agresor utilizó un arma blanca para lesionarlo en varias ocasiones.

Un hombre resultó gravemente herido durante la agresión

ALLENDE, COAH.- Una discusión familiar terminó en un violento ataque con arma blanca que dejó a un hombre gravemente herido al interior de una vivienda ubicada en la colonia San Tito, en el municipio de Allende.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado fue identificado como Juan Francisco Trujillo, quien manifestó a las autoridades que fue agredido por su hermano, Alfonso Menchú Trujillo, mientras ambos se encontraban en el domicilio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-en-monterrey-a-dos-hermanos-investigados-por-robo-de-camionetas-en-coahuila-FL22291602

Según el testimonio del afectado, el presunto agresor utilizó un arma blanca para atacarlo en varias ocasiones, provocándole heridas de consideración.

Tras recibir el reporte de los hechos, socorristas acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente trasladarlo al Hospital General de Allende, donde quedó bajo observación médica.

Personal médico informó que Juan Francisco presentaba lesiones penetrantes en el costado izquierdo, además de una herida en un dedo de la mano derecha. Debido a la gravedad de las lesiones, no se descarta que sea canalizado a otro hospital para ser sometido a una intervención quirúrgica especializada.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la situación legal del presunto responsable.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el móvil de la agresión y las acciones legales que correspondan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Allende

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, outfit para cada ocasión

Sheinbaum, outfit para cada ocasión
true

Coahuila: Más personas presas, ¿es igual a mejor justicia?
Brely y su eterna lucha por la inclusión

Brely y su eterna lucha por la inclusión

Ni flojera ni falta de voluntad: mitos, señales y cosas ciertas sobre las enfermedades mentales

Ni flojera ni falta de voluntad: mitos, señales y cosas ciertas sobre las enfermedades mentales
Los cateos en Saltillo formaron parte de una investigación federal por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, informó la FGR.

Saltillo: Detenidos por red de contrabando de combustible seguirán proceso en prisión domiciliaria
El bullpen de Saraperos resistió la reacción de los Charros y preservó la ventaja en los últimos episodios.

Saraperos derrota 5-3 a Charros y se queda con la serie en el Panamericano
El exterior del museo Solomon R. Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright en Nueva York, el 31 de mayo de 2011.

Reportan segunda muerte por legionelosis en Nueva York
El navío Astral, de la organización humanitaria española Open Arms, llega el domingo 19 de julio de 2026 a la bahía de La Habana, Cuba, informó AP.

Velero con ayuda humanitaria europea llega a Cuba