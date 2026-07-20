Detienen en Monterrey a dos hermanos investigados por robo de camionetas en Coahuila

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Saltillo
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    Detienen en Monterrey a dos hermanos investigados por robo de camionetas en Coahuila
    La detención ocurrió luego de que fueran detectados conduciendo de manera irregular un automóvil MG MG5. ESPECIAL

Durante la revisión les aseguraron 12 envoltorios con hierba con características similares a la mariguana

Dos hermanos fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les aseguraran dosis de aparente mariguana, así como una computadora portátil y documentos personales cuya posesión no pudieron acreditar. Además, ambos son investigados por su presunta participación en robos de camionetas tipo Jeep cometidos en Coahuila y Nuevo León.

La detención de Samuel N., de 21 años, y Alexis N., de 24, ocurrió alrededor de las 18:50 horas en el cruce de las calles Garibaldi e Hidalgo, en el centro de Monterrey.

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De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía de Investigación realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron un automóvil MG MG5 que circulaba en forma irregular, zigzagueando por la vialidad, por lo que le marcaron el alto.

Al detenerse, los dos ocupantes descendieron del vehículo y presuntamente comenzaron a insultar e intentar agredir a los oficiales, quienes lograron someterlos para realizar una inspección.

Durante la revisión, los policías localizaron nueve envoltorios con hierba verde con características similares a la mariguana entre las pertenencias de los detenidos, además de otros tres paquetes al interior del automóvil, para un total de 12 dosis.

Asimismo, les fueron asegurados una computadora portátil, un pasaporte y una visa a nombre de otra persona, documentos cuya posesión no pudieron justificar.

Las autoridades informaron que ambos hermanos son investigados por su presunta participación en el robo de tres camionetas tipo Jeep ocurrido el 7 de diciembre del año pasado en las colonias Los Doctores y Valle de San Agustín, en Saltillo, Coahuila.

Además, son señalados como probables responsables de otro robo de un vehículo de la misma marca registrado el pasado 7 de julio en la colonia Vista Hermosa, al poniente de Monterrey.

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Las autoridades también informaron que Samuel N. contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Coahuila, por lo que fue entregado a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.

Los dos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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