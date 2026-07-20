Detienen en Monterrey a dos hermanos investigados por robo de camionetas en Coahuila

La detención de Samuel N., de 21 años, y Alexis N., de 24, ocurrió alrededor de las 18:50 horas en el cruce de las calles Garibaldi e Hidalgo, en el centro de Monterrey.

Dos hermanos fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les aseguraran dosis de aparente mariguana, así como una computadora portátil y documentos personales cuya posesión no pudieron acreditar. Además, ambos son investigados por su presunta participación en robos de camionetas tipo Jeep cometidos en Coahuila y Nuevo León.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía de Investigación realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron un automóvil MG MG5 que circulaba en forma irregular, zigzagueando por la vialidad, por lo que le marcaron el alto.

Al detenerse, los dos ocupantes descendieron del vehículo y presuntamente comenzaron a insultar e intentar agredir a los oficiales, quienes lograron someterlos para realizar una inspección.

Durante la revisión, los policías localizaron nueve envoltorios con hierba verde con características similares a la mariguana entre las pertenencias de los detenidos, además de otros tres paquetes al interior del automóvil, para un total de 12 dosis.

Asimismo, les fueron asegurados una computadora portátil, un pasaporte y una visa a nombre de otra persona, documentos cuya posesión no pudieron justificar.

Las autoridades informaron que ambos hermanos son investigados por su presunta participación en el robo de tres camionetas tipo Jeep ocurrido el 7 de diciembre del año pasado en las colonias Los Doctores y Valle de San Agustín, en Saltillo, Coahuila.

Además, son señalados como probables responsables de otro robo de un vehículo de la misma marca registrado el pasado 7 de julio en la colonia Vista Hermosa, al poniente de Monterrey.