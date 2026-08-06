Entre fe, tradición y familia, Saltillo vive la Fiesta del Santo Cristo

Desde temprano, el Centro Histórico de Saltillo comenzó a llenarse de familias que acudieron a la celebración del Santo Cristo de la Capilla. A las puertas de la Catedral de Santiago, entre el repicar de las campanas, el incienso y los matlachines, los fieles se encontraron con una tradición que para muchos comenzó desde la infancia.

Durante un recorrido realizado este jueves por el primer cuadro de la ciudad, miles de personas se concentraron en los alrededores de la Catedral y en las calles aledañas, donde además de las actividades religiosas se instalaron comercios y puestos de comida, ropa, artículos religiosos, mercancía variada y dulces tradicionales. Había familias completas caminando, niños acompañados por sus padres y abuelos, devotos que acudieron a la Catedral y visitantes que aprovecharon la jornada para recorrer los puestos

La celebración principal del Santo Cristo llegó este 6 de agosto después del Novenario, bajo el lema “Santo Cristo, tú eres nuestro Rey”. De acuerdo con el programa de la Diócesis de Saltillo, la jornada comenzó con las tradicionales Mañanitas a las 4:45 horas y continuó con misas durante el día, además del rezo del Santo Rosario y otros momentos de oración. La festividad es considerada una de las principales manifestaciones de fe y tradición de Saltillo. La imagen del Santo Cristo permanece en la Catedral de Santiago para facilitar la veneración de los fieles durante estas fechas.

UNA TRADICIÓN QUE PASA DE PADRES A HIJOS Para José Luis “El Chino” Morales, de 68 años, jubilado y habitante del Centro Histórico, la celebración es una tradición que comenzó mucho antes de que él pudiera decidir acudir por cuenta propia. “Me traía mi mamá de la mano”, recordó mientras se encontraba en el atrio de la Catedral. Morales relató que lleva más de 60 años acudiendo a la celebración y que este año regresó para agradecer después de haber atravesado un problema de salud. “Hoy nomás vine a agradecer. Hace tres meses me operaron y mire: aquí ando a pie”, contó. Su visita también conserva algunos de los elementos que acompañan la celebración desde hace décadas: acudir temprano a las Mañanitas, entrar a la Catedral y, posteriormente, disfrutar de los alimentos tradicionales que se encuentran en los alrededores. Para él, volver cada 6 de agosto es parte de una tradición personal que mantiene mientras pueda hacerlo. Pero la tradición no solo permanece en quienes llevan décadas acudiendo a la fiesta, también se encuentra en las familias que ahora llevan a las nuevas generaciones. Mariana Treviño, de 31 años, acudió este jueves con su esposo y sus hijos. Para ella, la fiesta representa una combinación de fe y nostalgia, pues ahora es ella quien lleva a sus hijos a vivir las actividades que anteriormente conoció a través de sus abuelos. “Ahora me toca a mí enseñarles la tradición que me dejaron mis abuelos”, explicó.

EL CENTRO SE CONVIERTE EN PUNTO DE ENCUENTRO A lo largo del día, el movimiento no se limitó al interior de la Catedral. En el atrio, grupos de fieles observaron las presentaciones de los matlachines, mientras artistas urbanos también aprovecharon la concentración de personas para formar parte del ambiente de la celebración. En las calles cercanas, los puestos ofrecieron desde alimentos y dulces tradicionales hasta ropa, artículos religiosos y mercancía diversa. Treviño relató que entre sus actividades tradicionales está comprar productos en los puestos, llevar churros para sus hijos y permanecer hasta las actividades nocturnas. Así, mientras en la Catedral se concentraba la actividad religiosa, en las calles el ambiente se mezclaba con el comercio, la gastronomía, los juegos, la música y las familias que acudieron a pasar parte del día en el Centro Histórico. La propia Diócesis ha señalado que la celebración del Santo Cristo constituye un punto de encuentro espiritual y cultural para la comunidad saltillense.

UNA FIESTA QUE CONTINÚA Aunque el 6 de agosto concentra la celebración principal, las actividades religiosas no terminan con esta jornada. El programa contempla para el viernes 7 de agosto la misa de acción de gracias para colaboradores y benefactores, así como una misa solemne y el traslado de la imagen del Santo Cristo de regreso a su capilla habitual. Además, las actividades culturales del Santo Cristo Fest 2026 continuarán durante las siguientes semanas con recorridos místicos por la Catedral, el Rosario Operístico “Salve María Madre del Santo Cristo” y, en septiembre, el espectáculo “Santo Cristo en México, Fiesta Mexicana”. Pero para quienes caminaron este jueves por las calles del Centro Histórico, la Fiesta del Santo Cristo volvió a ser, sobre todo, un momento para reencontrarse con una tradición familiar.