Entre fe, tradición y familia, Saltillo vive la Fiesta del Santo Cristo

Entre fe, tradición y familia, Saltillo vive la Fiesta del Santo Cristo

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Sergio Soto
por Sergio Soto

Miles de personas acudieron este 6 de agosto al Centro Histórico para participar en las celebraciones religiosas y recorrer los puestos instalados alrededor de la Catedral de Santiago

Coahuila
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Desde temprano, el Centro Histórico de Saltillo comenzó a llenarse de familias que acudieron a la celebración del Santo Cristo de la Capilla. A las puertas de la Catedral de Santiago, entre el repicar de las campanas, el incienso y los matlachines, los fieles se encontraron con una tradición que para muchos comenzó desde la infancia.

$!Familias completas recorrieron el primer cuadro de la ciudad para participar en las actividades religiosas y disfrutar de la verbena popular.
Familias completas recorrieron el primer cuadro de la ciudad para participar en las actividades religiosas y disfrutar de la verbena popular. OMAR SAUCEDO

Durante un recorrido realizado este jueves por el primer cuadro de la ciudad, miles de personas se concentraron en los alrededores de la Catedral y en las calles aledañas, donde además de las actividades religiosas se instalaron comercios y puestos de comida, ropa, artículos religiosos, mercancía variada y dulces tradicionales. Había familias completas caminando, niños acompañados por sus padres y abuelos, devotos que acudieron a la Catedral y visitantes que aprovecharon la jornada para recorrer los puestos

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$!Desde la madrugada, devotos asistieron a las Mañanitas y a las misas programadas por la Diócesis de Saltillo con motivo de la festividad.
Desde la madrugada, devotos asistieron a las Mañanitas y a las misas programadas por la Diócesis de Saltillo con motivo de la festividad. OMAR SAUCEDO

La celebración principal del Santo Cristo llegó este 6 de agosto después del Novenario, bajo el lema “Santo Cristo, tú eres nuestro Rey”. De acuerdo con el programa de la Diócesis de Saltillo, la jornada comenzó con las tradicionales Mañanitas a las 4:45 horas y continuó con misas durante el día, además del rezo del Santo Rosario y otros momentos de oración.

La festividad es considerada una de las principales manifestaciones de fe y tradición de Saltillo. La imagen del Santo Cristo permanece en la Catedral de Santiago para facilitar la veneración de los fieles durante estas fechas.

$!Los alrededores de la Catedral se llenaron de puestos con antojitos, dulces tradicionales, artículos religiosos y productos para los visitantes.
Los alrededores de la Catedral se llenaron de puestos con antojitos, dulces tradicionales, artículos religiosos y productos para los visitantes. OMAR SAUCEDO

UNA TRADICIÓN QUE PASA DE PADRES A HIJOS

Para José Luis “El Chino” Morales, de 68 años, jubilado y habitante del Centro Histórico, la celebración es una tradición que comenzó mucho antes de que él pudiera decidir acudir por cuenta propia. “Me traía mi mamá de la mano”, recordó mientras se encontraba en el atrio de la Catedral.

Morales relató que lleva más de 60 años acudiendo a la celebración y que este año regresó para agradecer después de haber atravesado un problema de salud. “Hoy nomás vine a agradecer. Hace tres meses me operaron y mire: aquí ando a pie”, contó.

Su visita también conserva algunos de los elementos que acompañan la celebración desde hace décadas: acudir temprano a las Mañanitas, entrar a la Catedral y, posteriormente, disfrutar de los alimentos tradicionales que se encuentran en los alrededores. Para él, volver cada 6 de agosto es parte de una tradición personal que mantiene mientras pueda hacerlo.

Pero la tradición no solo permanece en quienes llevan décadas acudiendo a la fiesta, también se encuentra en las familias que ahora llevan a las nuevas generaciones.

Mariana Treviño, de 31 años, acudió este jueves con su esposo y sus hijos. Para ella, la fiesta representa una combinación de fe y nostalgia, pues ahora es ella quien lleva a sus hijos a vivir las actividades que anteriormente conoció a través de sus abuelos.

“Ahora me toca a mí enseñarles la tradición que me dejaron mis abuelos”, explicó.

$!La celebración reunió a generaciones de familias saltillenses que mantienen viva la tradición del Santo Cristo de la Capilla.
La celebración reunió a generaciones de familias saltillenses que mantienen viva la tradición del Santo Cristo de la Capilla. OMAR SAUCEDO

EL CENTRO SE CONVIERTE EN PUNTO DE ENCUENTRO

A lo largo del día, el movimiento no se limitó al interior de la Catedral. En el atrio, grupos de fieles observaron las presentaciones de los matlachines, mientras artistas urbanos también aprovecharon la concentración de personas para formar parte del ambiente de la celebración. En las calles cercanas, los puestos ofrecieron desde alimentos y dulces tradicionales hasta ropa, artículos religiosos y mercancía diversa.

Treviño relató que entre sus actividades tradicionales está comprar productos en los puestos, llevar churros para sus hijos y permanecer hasta las actividades nocturnas.

Así, mientras en la Catedral se concentraba la actividad religiosa, en las calles el ambiente se mezclaba con el comercio, la gastronomía, los juegos, la música y las familias que acudieron a pasar parte del día en el Centro Histórico.

La propia Diócesis ha señalado que la celebración del Santo Cristo constituye un punto de encuentro espiritual y cultural para la comunidad saltillense.

$!El atrio de la Catedral fue escenario de expresiones de fe, música y danzas tradicionales durante la festividad religiosa.
El atrio de la Catedral fue escenario de expresiones de fe, música y danzas tradicionales durante la festividad religiosa. OMAR SAUCEDO

UNA FIESTA QUE CONTINÚA

Aunque el 6 de agosto concentra la celebración principal, las actividades religiosas no terminan con esta jornada. El programa contempla para el viernes 7 de agosto la misa de acción de gracias para colaboradores y benefactores, así como una misa solemne y el traslado de la imagen del Santo Cristo de regreso a su capilla habitual.

Además, las actividades culturales del Santo Cristo Fest 2026 continuarán durante las siguientes semanas con recorridos místicos por la Catedral, el Rosario Operístico “Salve María Madre del Santo Cristo” y, en septiembre, el espectáculo “Santo Cristo en México, Fiesta Mexicana”.

Pero para quienes caminaron este jueves por las calles del Centro Histórico, la Fiesta del Santo Cristo volvió a ser, sobre todo, un momento para reencontrarse con una tradición familiar.

$!Las tradicionales danzas de matlachines acompañaron la jornada de fe en honor al Santo Cristo de la Capilla en el Centro Histórico.
Las tradicionales danzas de matlachines acompañaron la jornada de fe en honor al Santo Cristo de la Capilla en el Centro Histórico. OMAR SAUCEDO

Para el devoto que lleva más de seis décadas acudiendo, regresar significa agradecer. Para quienes ahora llevan a sus hijos, significa transmitirles aquello que alguna vez recibieron de sus propios padres y abuelos. Y alrededor de la Catedral, entre veladoras, incienso, matlachines, comida y puestos, la tradición volvió a tomar las calles de Saltillo.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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