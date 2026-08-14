Disfrutan 150 menores cierre de Cursos de Verano en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una jornada de convivencia en AquaRamos, alrededor de 150 niñas, niños y jóvenes concluyeron los Cursos de Verano 2026 en el municipio de Ramos Arizpe. El programa fue organizado por la Dirección del Deporte Municipal, encabezada por Leonardo Saucedo Vitela, quien estuvo a cargo de la coordinación de las actividades.

Saucedo Vitela destacó que el proyecto fue posible gracias al respaldo del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el objetivo de ofrecer a las familias espacios de sana convivencia, recreación y activación física. A lo largo del curso, las y los participantes practicaron disciplinas deportivas como béisbol, fútbol, box, karate, pentatlón y porristas en distintas instalaciones municipales.

Además de la actividad física, el programa incluyó talleres recreativos y formativos de baile, karaoke, cine, música y manualidades. Como parte del cierre, los menores disfrutaron de las instalaciones de AquaRamos, donde se realizó la última convivencia después de varias semanas de actividades. El titular de la Dirección del Deporte reconoció el trabajo de instructores y colaboradores, además de agradecer a las familias por la confianza depositada en el programa. Durante el desarrollo de los cursos se contó con el respaldo operativo de personal de Servicio Social y Protección Civil, con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad para los participantes. La edición 2026 concluyó formalmente con saldo blanco y sin incidentes de consideración entre los 150 participantes, cumpliendo con los objetivos planteados por el programa.