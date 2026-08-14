Disfrutan 150 menores cierre de Cursos de Verano en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Disfrutan 150 menores cierre de Cursos de Verano en Ramos Arizpe
    Los Cursos de Verano 2026 finalizaron con saldo blanco y sin incidentes de consideración. MANUEL RODRÍGUEZ

El cierre del programa se realizó con una jornada de convivencia en AquaRamos.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una jornada de convivencia en AquaRamos, alrededor de 150 niñas, niños y jóvenes concluyeron los Cursos de Verano 2026 en el municipio de Ramos Arizpe.

El programa fue organizado por la Dirección del Deporte Municipal, encabezada por Leonardo Saucedo Vitela, quien estuvo a cargo de la coordinación de las actividades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/vehiculo-donado-por-gm-fortalecera-brigadas-sociales-en-ramos-arizpe-DK22820223

Saucedo Vitela destacó que el proyecto fue posible gracias al respaldo del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el objetivo de ofrecer a las familias espacios de sana convivencia, recreación y activación física.

A lo largo del curso, las y los participantes practicaron disciplinas deportivas como béisbol, fútbol, box, karate, pentatlón y porristas en distintas instalaciones municipales.

$!Los cursos buscaron promover la sana convivencia y la activación física entre los menores.
Los cursos buscaron promover la sana convivencia y la activación física entre los menores. MANUEL RODRÍGUEZ

Además de la actividad física, el programa incluyó talleres recreativos y formativos de baile, karaoke, cine, música y manualidades.

Como parte del cierre, los menores disfrutaron de las instalaciones de AquaRamos, donde se realizó la última convivencia después de varias semanas de actividades.

El titular de la Dirección del Deporte reconoció el trabajo de instructores y colaboradores, además de agradecer a las familias por la confianza depositada en el programa.

Durante el desarrollo de los cursos se contó con el respaldo operativo de personal de Servicio Social y Protección Civil, con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad para los participantes.

La edición 2026 concluyó formalmente con saldo blanco y sin incidentes de consideración entre los 150 participantes, cumpliendo con los objetivos planteados por el programa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cursos De Verano

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum: Dos caras

Sheinbaum: Dos caras
Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres

Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres
true

Suena Rubén Moreira para dirigente nacional del PRI
El dengue hemorrágico cobró una nueva víctima en la Región Carbonífera con la muerte de un hombre de 59 años vecino de Agujita, en Sabinas.

Muere trabajador del IMSS por cuadro grave de dengue en el municipio de Sabinas, Coahuila
El conductor logró alejarse de la Ford F-150 antes de que el fuego avanzara por el vehículo.

Se incendia camioneta en libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga
México superó con paso perfecto la fase de grupos y tendrá presencia en los Cuartos de Final de ambas ramas.

¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y Femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football
Un miembro de Topos Azteca trabajando entre los escombros el miércoles en Cali, Colombia.

Estos rescatistas pasaron 40 días en Venezuela, luego llegaron a Colombia
Kevin Rideout, de 50 años, fue secuestrado el pasado 21 de octubre en Niamey, capital de Níger.

Liberan a misionero estadounidense secuestrado en Níger tras nueve meses