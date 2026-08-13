Vehículo donado por GM fortalecerá brigadas sociales en Ramos Arizpe

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    Vehículo donado por GM fortalecerá brigadas sociales en Ramos Arizpe
    El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe recibió de General Motors de México una Chevrolet BrightDrop 600 totalmente eléctrica para fortalecer las brigadas del DIF. CORTESÍA

La donación permitirá ampliar la cobertura de programas asistenciales y llevar servicios itinerantes a distintos sectores del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe recibió de General Motors de México una unidad Chevrolet BrightDrop 600, totalmente eléctrica, que será incorporada a las labores del DIF Ramos Arizpe para reforzar las brigadas de atención social en colonias y comunidades.

La entrega se realizó en el complejo automotriz de General Motors Ramos Arizpe, como resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado, la empresa automotriz, el Gobierno Municipal y el DIF local.

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Durante el acto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la importancia de General Motors en la transformación económica de Coahuila a lo largo de los últimos 45 años. Señaló que la colaboración entre autoridades, sociedad e iniciativa privada ha permitido generar condiciones para ampliar las oportunidades de las familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino explicó que la unidad será destinada a las actividades que diariamente desarrolla el DIF para acercar servicios y apoyos a la población.

“Esta unidad se va a sumar al trabajo diario en nuestras colonias, principalmente a través de las brigadas, estará al servicio de los ramosarizpenses. Queremos seguir construyendo un municipio moderno, competitivo y responsable, donde el crecimiento también vaya acompañado del cuidado del medio ambiente”, expresó.

MÁS CAPACIDAD PARA LLEVAR SERVICIOS A LAS COMUNIDADES

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, señaló que la incorporación de la unidad permitirá ampliar la capacidad operativa del organismo y acercar sus programas a un mayor número de sectores.

Francisco Garza, presidente y director general de General Motors de México, destacó que la colaboración con los gobiernos estatal y municipal forma parte del compromiso de la empresa con las comunidades donde mantiene presencia.

La Chevrolet BrightDrop 600 es una unidad completamente eléctrica que puede ser adaptada para diferentes funciones, entre ellas módulos itinerantes de servicios, oficinas móviles y otras actividades de atención directa a la población.

Con esta incorporación, el DIF Ramos Arizpe contará con una herramienta adicional para desarrollar sus brigadas y trasladar programas y servicios a distintos puntos del municipio.

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