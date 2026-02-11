Disminuyen matrimonios en Coahuila; aumentan las uniones libres

La magistrada Adriana Serna Calderón, integrante de la Sala Colegiada Familiar del Tribunal Superior de Justicia, advirtió que Coahuila atraviesa una transformación en sus dinámicas familiares, marcada por una disminución en la celebración de matrimonios y un crecimiento de las uniones libres, fenómeno que atribuyó a una evolución cultural en las formas de concebir la vida en pareja.

En entrevista, la juzgadora subrayó que este cambio social no se traduce en un aumento sustancial de litigios en materia familiar. Por el contrario, la carga procesal se mantiene dentro de parámetros históricos. “Es exactamente el promedio que se ha manejado en todos los años, no se distingue que haya un incremento”, puntualizó.

Actualmente, cada juzgado familiar atiende en promedio 2 mil 500 asuntos, que comprenden juicios de divorcio, controversias por patria potestad, pensiones alimenticias, custodia, régimen de convivencias y otros procedimientos vinculados con conflictos al interior de las familias.

SIN REPUNTE SIGNIFICATIVO EN DIVORCIOS NI VIOLENCIA FAMILIAR

Serna Calderón explicó que, aunque en la percepción pública suele hablarse de un incremento en divorcios o casos de violencia familiar, las estadísticas oficiales no muestran un crecimiento relevante, sino variaciones marginales.

“Son unos cuantos casos, alrededor de 12 juicios o sanciones por juzgado”, detalló, al enfatizar que no existe un comportamiento atípico que altere la tendencia general en los tribunales familiares.

La magistrada también precisó que en este tipo de litigios no hay una predominancia de género, pues tanto hombres como mujeres acuden a los tribunales en busca de la tutela judicial de sus derechos. Reiteró que el deber del Poder Judicial es garantizar una aplicación imparcial de la ley. “Nosotros tenemos que aplicar la ley de una manera igual”, sostuvo.

EVOLUCIÓN SOCIAL Y NECESIDAD DE PREVENCIÓN

En cuanto a la reducción de matrimonios formales, reconoció que se trata de una tendencia observable en la sociedad contemporánea, donde las uniones libres han ganado terreno como modelo de convivencia. A su juicio, esta transformación responde a nuevas formas de pensar y de organizar la vida personal, lo cual consideró legítimo.

“Estamos cambiando, estamos en una evolución constante, con otras formas de pensar y de vivir, y eso es respetable al 100 por ciento”, expresó.

No obstante, subrayó que más allá de las modalidades de convivencia, resulta fundamental fortalecer la prevención desde los núcleos familiares y el ámbito educativo. Señaló que el Estado y sus instituciones deben mantener cercanía con la ciudadanía y apostar por políticas preventivas que fortalezcan la cohesión social.

“Hay que trabajar más en la familia, que es la célula, y en la educación; la prevención es ideal en todos los aspectos”, concluyó.