Padres de familia cierran primaria en el oriente de Saltillo por presuntas agresiones

Saltillo
/ 11 febrero 2026
    Padres de familia cerraron el acceso a la primaria Beatriz Eugenia Flores Alvarado para exigir la intervención de la Secretaría de Educación ante presuntos casos de violencia. FOTO: KATYA GONZÁLEZ

Exigen la intervención de la Secretaría de Educación tras denunciar agresiones de una madre y su hijo, alumno de cuarto grado. Advirtieron que las puertas permanecerán cerradas hasta que se garantice la seguridad

Padres de familia cerraron la escuela primaria Beatriz Eugenia Flores Alvarado, ubicada en Privadas La Torre, al oriente de Saltillo, para exigir la intervención inmediata de la Secretaría de Educación del Estado ante denuncias de violencia dentro del plantel.

De acuerdo con los manifestantes, las agresiones son atribuidas a una madre de familia identificada como Guadalupe y a su hijo, estudiante de cuarto grado. Señalaron que las conductas se han presentado desde antes del periodo vacacional de diciembre y que, tras el regreso a clases, continuaron e incluso se extendieron hacia personal docente.

Karen Rodríguez, madre de uno de los menores involucrados, afirmó que su hijo fue agredido en diciembre. “la señora en diciembre atacó a mi niño, lo arrinconó, le gritoneó. Y la maestra se metió por mis niños, pero ella seguía atacándolos verbalmente”, declaró.

Los manifestantes colocaron carteles con mensajes como "Los niños no se maltratan" y "Escuela segura" en la entrada del plantel.
Los manifestantes colocaron carteles con mensajes como “Los niños no se maltratan” y “Escuela segura” en la entrada del plantel. FOTO: KATYA GONZÁLEZ

Añadió que a finales del 2025 acudió ante la autoridad educativa para hacer el reporte correspondiente, sin embargo al acudir nuevamente el pasado martes no encontró registro formal de su denuncia.

“Ayer volví a ir y pues me doy por enterada que no hay ninguna queja mía, ni la bitácora que también fue y dejó la directora de todo lo sucedido en la escuela”, dijo.

La docente del grupo, Melissa Araujo, confirmó que la situación ha escalado. “Estamos viviendo una situación dentro de nuestra escuela donde uno de mis alumnos fue agredido de manera verbal. Yo como maestra actué en resguardo de mi alumno, se levantaron los protocolos que se tenían que seguir ante mi directora, mi supervisora, todos mis superiores están enterados. Se levantaron las actas correspondientes. De parte de dirección, de supervisión, se le ha estado dando seguimiento”, indicó.

Agregó que recientemente también ha recibido amenazas por parte de la madre señalada luego de que la mañana del martes la mujer habría violentado verbalmente a alumnos del plantel.

Docentes y madres de familia señalaron que las agresiones habrían ocurrido desde antes del periodo vacacional y que la situación ya fue reportada a autoridades educativas.
Docentes y madres de familia señalaron que las agresiones habrían ocurrido desde antes del periodo vacacional y que la situación ya fue reportada a autoridades educativas. FOTO: KATYA GONZÁLEZ

“La señora continúa con las agresiones en contra de padres de familia, de alumnos. Ahora ya son hacia mí. He recibido amenazas de que ella se va a encargar de sacarme de la escuela”, señaló.

Los padres colocaron carteles en la entrada con mensajes como “Los niños no se maltratan”, “No al bullying” y “Escuela segura”. Aseguraron que las puertas permanecerán cerradas hasta que las autoridades educativas garanticen la seguridad de estudiantes, docentes y del propio alumno señalado, y se realice una investigación del caso.

Temas


Bullying
Educación
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Sedu

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

