Donde gobierna el PRI, los municipios llegan al siguiente nivel: Carlos Robles

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    Donde gobierna el PRI, los municipios llegan al siguiente nivel: Carlos Robles
    El dirigente estatal destacó que los gobiernos priistas buscan gobernar con orden, transparencia y cercanía con la ciudadanía. LIDIET MEXICANO

El dirigente estatal destacó que los gobiernos priistas buscan gobernar con orden, transparencia y cercanía con la ciudadanía.

Donde gobierna el PRI, los municipios llegan al siguiente nivel, afirmó el presidente del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, al encabezar sendos Consejos Políticos Municipales en San Buenaventura y Frontera.

Señaló que los gobiernos priistas saben hacer las cosas al gobernar con orden, transparencia y escuchar a todas y todos, sin distinciones, con el objetivo de generar mejores condiciones para los municipios.

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Como ejemplo, destacó las administraciones de San Buenaventura y Frontera, encabezadas por los priistas Jesús Javier Flores Rodríguez y Sara Irma Pérez Cantú, respectivamente, quienes, dijo, han demostrado con resultados que cuando se gobierna con orden y cercanía se obtienen buenos resultados.

Carlos Robles destacó que ambos gobiernos siguen el ejemplo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien, afirmó, lleva a Coahuila al siguiente nivel y ha consolidado al estado como el más seguro del país.

En el marco de ambos Consejos Políticos Municipales, la dirigencia estatal del PRI entregó placas conmemorativas por el triunfo obtenido por el partido en el pasado proceso electoral, en el que ganó los 16 distritos en disputa.

$!La dirigencia estatal del PRI entregó placas conmemorativas por el triunfo obtenido en el pasado proceso electoral.
La dirigencia estatal del PRI entregó placas conmemorativas por el triunfo obtenido en el pasado proceso electoral. LIDIET MEXICANO

En los eventos estuvieron presentes, entre otros, el secretario de Operación Política del CDE, Diego Rodríguez Canales; Sergio Sisbeles Alvarado, delegado de Operación Política en la Región Centro-Desierto y delegado especial del Comité Directivo Estatal del PRI; el diputado electo por el Distrito 06, Héctor Miguel García; el primer priista de San Buenaventura, Jesús Javier Flores Rodríguez; la primera priista de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú; la diputada electa por el Distrito 04, Cristina Amezcua, y la diputada local Guadalupe Oyervides.

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‘COAHUILA HABLÓ CON CLARIDAD’

En su intervención, Sergio Sisbeles Alvarado, delegado de Operación Política en la Región Centro-Desierto, sostuvo que en el pasado proceso electoral Coahuila habló con claridad en las urnas, como resultado de la suma de un buen gobierno, el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el trabajo de la estructura partidista y la confianza de la ciudadanía.

Expuso que la población reconoce los resultados, que la unidad es importante y que la estructura continúa siendo una de las principales fortalezas del PRI.

“Ganamos porque llegamos unidos”, afirmó, al señalar que cuando el gobierno y el partido hacen bien su trabajo, la ciudadanía responde y refrenda su confianza.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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