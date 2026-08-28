POLITICÓN: Fichaje de Kalionchiz, ¿decisión de Alito o acuerdo con el PRI Coahuila?

I. NO SE HAGAN BOLAS... X2 El que tuvo que salir ayer a aclarar que no había dado marcha atrás en la idea de ir solos en las elecciones del próximo año fue el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera. A través de un comunicado, la dirigencia albiazul remachó, una vez más, su postura: “Cualquier definición sobre posibles alianzas electorales rumbo a 2027 será una decisión de carácter nacional”... aunque se escuchará a los liderazgos locales. La aclaración, dicen los enterados, enfrió los ánimos de algunos panistas comarcanos que llevan dos días deshojando la margarita para decidir si imitan al monclovense Theo Kalionchiz o se resignan al divorcio con el PRI. II. LECCIONES Y es que la lección de la reciente elección local ha sido muy clara para los liderazgos que aún le quedan al PAN en Coahuila: no se puede enfrentar una elección prendiendo veladoras para ver si, en el último segundo, la dirigencia nacional de su partido da un golpe de timón y decide creerles que “no hay de otra”. Así que en los próximos días, o vemos una desbandada en el panismo local o ya sabremos que la alianza local quedó definitivamente enterrada.

III. ¿QUÉ NEGOCIÓ? La llegada de Theodoros Kalionchiz al PRI sólo parece tener sentido político si detrás existe un acuerdo para volver a postularlo como diputado federal. Legalmente puede hacerlo, pues llegó a la Cámara de Diputados por la alianza que PRI y PAN integraron en la elección federal de 2024. Pero la fotografía de bienvenida llamó la atención: Alejandro Moreno y Rubén Moreira, juntos, recibiéndolo desde la cúpula nacional. Y ahí empieza la pregunta. ¿La eventual candidatura de Kalionchiz ya se decidió desde el CEN o existe también acuerdo con el grupo político que gobierna Coahuila? IV. ¿QUIÉN DECIDE? Quienes siguen de cerca la política priista comentan que el movimiento parece mandar un mensaje desde el CEN: las candidaturas federales también se negocian allá. El detalle es que, en Coahuila, lo natural sería que el gobernador Manolo Jiménez tuviera un peso determinante en la definición de los abanderados. Entonces, ¿hay acuerdo entre las partes o estamos viendo el calentamiento de lo que será el estira y afloja entre Alito Moreno, Rubén Moreira y el grupo gobernante del PRI estatal? Ahí está lo interesante.

V. RUIDO INTERNO Nos cuentan que en Morena comienza a crecer la preocupación por un presunto caso de acoso cibernético hacia mujeres jóvenes vinculadas al partido. El señalado sería un conocido morenista de Ramos Arizpe. El tema todavía se mueve entre comentarios, versiones y posibles quejas internas, aunque algunos consideran que, si existen elementos suficientes, debería llegar también a la Fiscalía de las Mujeres, encabezada por Katy Salinas. Lo inquietante es que quienes conocen al personaje aseguran que su interés por perseguir a mujeres bastante jóvenes no sería precisamente una novedad. VI. MAL MOMENTO Como si Morena necesitara otro problema, ahora aparece este episodio en Ramos Arizpe. Nos dicen que todavía se analiza hasta dónde llevar el asunto y si finalmente se formalizará una denuncia. Por ahora hay mensajes, testimonios y comentarios que comienzan a circular dentro del propio partido. Nada está acreditado todavía, pero el tema ya incomoda. Y tratándose de un morenista con presencia política en ese municipio, cualquier señalamiento de este tipo puede crecer muy rápido.

VII. IMPACIENCIAS Y en el morenismo andando, el retraso que ha sufrido el calendario electoral que originalmente dio a conocer Luisa María Alcalde, cuando fungía como dirigente nacional del partido de moda, ha prolongado de más la incertidumbre en relación con las candidaturas a diputados federales, lo cual, en el caso de Coahuila, se traduce en un hecho puntual: los morenistas que terminen saltando a la arena electoral lo harán con desventaja respecto de sus rivales del resto de las fuerzas políticas. Y es que ni siquiera las candidaturas que están fáciles de definir, porque se trata sólo de indicarles que busquen la reelección, se han resuelto. VIII. TARDÍOS Porque a Francisco Borrego, en San Pedro de las Colonias; Brígido Moreno, en Acuña, y Antonio Castro, en Saltillo, no hay que preguntarles siquiera: los tres están más que puestos para que impriman sus nombres en la boleta y aprovechar la última oportunidad de reelección que habrá... al menos mientras la cuatroté mantenga el control de las reformas constitucionales. Pero si no les hacen ni un gesto, pues todo mundo sigue quieto, esperando que les den la voz de arranque. Y otra vez será tarde.