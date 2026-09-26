Reconoce PRI Coahuila trabajo de su estructura en Arteaga

ARTEAGA, COAH.- El PRI de Arteaga atribuyó a su estructura territorial el resultado obtenido durante el pasado proceso electoral, en el que la alianza PRI-UDC ganó los 16 distritos electorales de Coahuila. Durante el Consejo Político Municipal, el presidente del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, encabezó la entrega de un reconocimiento a la militancia de Arteaga por el trabajo realizado durante la jornada electoral.

Ante la presencia de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores; el secretario de Operación Política del PRI Coahuila, Diego Rodríguez Canales; el diputado electo Chema Morales Padilla, además de exalcaldes, dirigentes de sectores y organizaciones, líderes territoriales, representantes de colonias, militantes y simpatizantes, Robles Loustaunau sostuvo que el resultado fue producto del trabajo conjunto de la estructura partidista. RECONOCEN LABOR DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL El dirigente estatal destacó particularmente las tareas realizadas por quienes participaron en la promoción del voto, la organización y la defensa de las casillas.

“Arteaga tiene un priismo trabajador y echado pa’ delante, lo demostraron en las calles, en las colonias, en los ejidos y en cada espacio donde salieron a buscar la confianza de la gente”, afirmó. Robles Loustaunau señaló que detrás de cada candidatura hubo militantes involucrados en las distintas actividades de campaña y jornada electoral. “Esta victoria tiene miles de nombres y miles de rostros; lo ganó nuestra militancia, nuestras lideresas territoriales, nuestros sectores y organizaciones, nuestros jóvenes y nuestras mujeres, quienes tocaron puertas, caminaron calles y defendieron las casillas”, expresó. Durante el encuentro se entregó una placa como reconocimiento a la estructura priista de Arteaga por su participación en el proceso electoral y por el resultado alcanzado por la alianza PRI-UDC en los 16 distritos del estado. Por su parte, Rodríguez Canales sostuvo que el resultado electoral refleja la participación de los coahuilenses en la definición del rumbo del Estado. El secretario de Operación Política señaló que, ante los retos que enfrenta el País, en Coahuila la organización territorial y la cercanía con la ciudadanía han sido elementos utilizados por el partido para obtener resultados electorales. También destacó la labor de los gobiernos priistas y planteó la necesidad de mantener una estructura cercana a las familias, además de defender la continuidad de políticas públicas estatales relacionadas con la salud y otros servicios.

LLAMAN A MANTENER LA UNIDAD EN ARTEAGA Durante la clausura del Consejo Político Municipal, Ana Karen Sánchez Flores agradeció la participación de la militancia y reconoció las labores realizadas por los sectores, organizaciones y estructura territorial del municipio. La alcaldesa llamó a mantener la unidad y la cercanía con las familias, al considerar que los resultados electorales son consecuencia del trabajo realizado en colonias, comunidades y ejidos. Sánchez Flores señaló que la placa recibida representa un compromiso para mantener el trabajo partidista y fortalecer la estructura del PRI de Arteaga de cara a los próximos procesos electorales. Al cierre del encuentro, la militancia priista refrendó su intención de mantener las labores de organización y presencia territorial en colonias, comunidades y ejidos del municipio.

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