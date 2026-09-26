Reconoce PRI Coahuila trabajo de su estructura en Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Reconoce PRI Coahuila trabajo de su estructura en Arteaga
    Carlos Robles Loustaunau, presidente del PRI Coahuila, encabezó el Consejo Político Municipal de Arteaga y la entrega del reconocimiento a la estructura partidista. CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

COMPARTIR

TEMAS


Elecciones
Voto

Localizaciones


Arteaga

Organizaciones


PRI

El partido felicitó a su militancia por las tareas de promoción, organización y defensa del voto durante el proceso electoral

ARTEAGA, COAH.- El PRI de Arteaga atribuyó a su estructura territorial el resultado obtenido durante el pasado proceso electoral, en el que la alianza PRI-UDC ganó los 16 distritos electorales de Coahuila.

Durante el Consejo Político Municipal, el presidente del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, encabezó la entrega de un reconocimiento a la militancia de Arteaga por el trabajo realizado durante la jornada electoral.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-cumple-al-100-con-obligaciones-de-transparencia-FG23707534

Ante la presencia de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores; el secretario de Operación Política del PRI Coahuila, Diego Rodríguez Canales; el diputado electo Chema Morales Padilla, además de exalcaldes, dirigentes de sectores y organizaciones, líderes territoriales, representantes de colonias, militantes y simpatizantes, Robles Loustaunau sostuvo que el resultado fue producto del trabajo conjunto de la estructura partidista.

RECONOCEN LABOR DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL

El dirigente estatal destacó particularmente las tareas realizadas por quienes participaron en la promoción del voto, la organización y la defensa de las casillas.

$!Diego Rodríguez planteó la necesidad de mantener una estructura cercana a las familias.
Diego Rodríguez planteó la necesidad de mantener una estructura cercana a las familias. CORTESÍA

“Arteaga tiene un priismo trabajador y echado pa’ delante, lo demostraron en las calles, en las colonias, en los ejidos y en cada espacio donde salieron a buscar la confianza de la gente”, afirmó.

Robles Loustaunau señaló que detrás de cada candidatura hubo militantes involucrados en las distintas actividades de campaña y jornada electoral.

“Esta victoria tiene miles de nombres y miles de rostros; lo ganó nuestra militancia, nuestras lideresas territoriales, nuestros sectores y organizaciones, nuestros jóvenes y nuestras mujeres, quienes tocaron puertas, caminaron calles y defendieron las casillas”, expresó.

Durante el encuentro se entregó una placa como reconocimiento a la estructura priista de Arteaga por su participación en el proceso electoral y por el resultado alcanzado por la alianza PRI-UDC en los 16 distritos del estado.

Por su parte, Rodríguez Canales sostuvo que el resultado electoral refleja la participación de los coahuilenses en la definición del rumbo del Estado.

El secretario de Operación Política señaló que, ante los retos que enfrenta el País, en Coahuila la organización territorial y la cercanía con la ciudadanía han sido elementos utilizados por el partido para obtener resultados electorales.

También destacó la labor de los gobiernos priistas y planteó la necesidad de mantener una estructura cercana a las familias, además de defender la continuidad de políticas públicas estatales relacionadas con la salud y otros servicios.

$!Ana Karen Sánchez Flores llamó a mantener la unidad y la cercanía con las familias del municipio.
Ana Karen Sánchez Flores llamó a mantener la unidad y la cercanía con las familias del municipio. CORTESÍA

LLAMAN A MANTENER LA UNIDAD EN ARTEAGA

Durante la clausura del Consejo Político Municipal, Ana Karen Sánchez Flores agradeció la participación de la militancia y reconoció las labores realizadas por los sectores, organizaciones y estructura territorial del municipio.

La alcaldesa llamó a mantener la unidad y la cercanía con las familias, al considerar que los resultados electorales son consecuencia del trabajo realizado en colonias, comunidades y ejidos.

Sánchez Flores señaló que la placa recibida representa un compromiso para mantener el trabajo partidista y fortalecer la estructura del PRI de Arteaga de cara a los próximos procesos electorales.

Al cierre del encuentro, la militancia priista refrendó su intención de mantener las labores de organización y presencia territorial en colonias, comunidades y ejidos del municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Voto

Localizaciones


Arteaga

Organizaciones


PRI

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Basura y ruido: Cuestionan ingreso de alimentos al Teatro de la Ciudad de Saltillo

Basura y ruido: Cuestionan ingreso de alimentos al Teatro de la Ciudad de Saltillo
true

POLITICÓN: Todo está muy raro en la adjudicación de AHMSA... ¿Ancira está detrás?
Leticia Rodarte habla para VANGUARDIA sobre su llegada a la Secretaría de Cultura de Coahuila

Leticia Rodarte habla para VANGUARDIA sobre su llegada a la Secretaría de Cultura de Coahuila
Los medicamentos GLP-1, utilizados para tratar la diabetes y controlar el peso, enfrentan nuevas demandas en Estados Unidos por casos de pérdida repentina de visión.

Ozempic y Mounjaro, bajo la lupa por casos de pérdida de visión
La certificación de INTRA impartida en la Facultad de Trabajo Social, tiene valor curricular.

Saltillo: Alertan sobre urgencia de atender la salud mental; recomienda capacitar a la sociedad en prevención del suicidio
Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos

Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos
Jugadores de Lobos compartieron la celebración con la afición tras conseguir su primera victoria de la campaña.

¡Por fin! Lobos UAdeC consigue su primera victoria de la temporada ante Indios UACJ
Arrieros del México decimonónico

El precio de moverse: de los caballos mulas y burros de 1814 a los automóviles de hoy