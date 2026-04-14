Dormita trailero y se sale del camino en Parras

La mañana de este martes, alrededor de las 07:00 horas, se registró un accidente carretero en el kilómetro 126, en el tramo comprendido entre el ejido 28 de Agosto y El Porvenir, en Parras.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un tráiler presuntamente se quedó dormido al volante, lo que provocó que la unidad saliera de la cinta asfáltica. Tras la salida del camino, la pesada unidad terminó en su posición normal, sin volcarse.