Dormita trailero y se sale del camino en Parras
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Los afectados recibieron atención en el lugar por parte de los cuerpos de auxilio, sin que hasta el momento se haya requerido su traslado urgente a un hospital
La mañana de este martes, alrededor de las 07:00 horas, se registró un accidente carretero en el kilómetro 126, en el tramo comprendido entre el ejido 28 de Agosto y El Porvenir, en Parras.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un tráiler presuntamente se quedó dormido al volante, lo que provocó que la unidad saliera de la cinta asfáltica. Tras la salida del camino, la pesada unidad terminó en su posición normal, sin volcarse.
En el lugar se reportaron personas lesionadas, aunque no de gravedad, además de cuantiosos daños materiales. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad del operador ni sobre la empresa a la que pertenece la unidad.
Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes, además de coordinar las labores para restablecer la circulación en el tramo carretero.