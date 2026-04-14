Pierde la vida pareja de motociclistas en fatal accidente sobre la Saltillo-Monclova

Una pareja no alcanzó a llegar a su domicilio y perdió la vida tras ser derribada de la motocicleta en la que viajaba, sobre la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del ejido Cañada Ancha.

El hecho se registró durante las últimas horas del lunes, en el kilómetro 17, lo que generó la movilización de autoridades municipales y estatales. Las víctimas fueron identificadas como Jerry Antonio ¨N¨, de 22 años, y Fátima Guadalupe ¨N¨, de 23, ambos con domicilio en el ejido Cañada Ancha.