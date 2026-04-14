Pierde la vida pareja de motociclistas en fatal accidente sobre la Saltillo-Monclova

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Saltillo
/ 14 abril 2026
    Pierde la vida pareja de motociclistas en fatal accidente sobre la Saltillo-Monclova
    Personal de emergencia y cuerpos de rescate acudieron al kilómetro 17 de la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del ejido Cañada Ancha. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Autoridades analizan posibles grabaciones de cámaras de seguridad, con el objetivo de determinar la dinámica del impacto y ubicar al vehículo de carga presuntamente involucrado

Una pareja no alcanzó a llegar a su domicilio y perdió la vida tras ser derribada de la motocicleta en la que viajaba, sobre la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del ejido Cañada Ancha.

El hecho se registró durante las últimas horas del lunes, en el kilómetro 17, lo que generó la movilización de autoridades municipales y estatales. Las víctimas fueron identificadas como Jerry Antonio ¨N¨, de 22 años, y Fátima Guadalupe ¨N¨, de 23, ambos con domicilio en el ejido Cañada Ancha.

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$!La zona del percance fue acordonada por autoridades de seguridad y tránsito durante varias horas, mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y recababan indicios sobre la mecánica del accidente.
La zona del percance fue acordonada por autoridades de seguridad y tránsito durante varias horas, mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y recababan indicios sobre la mecánica del accidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con la inspección en el lugar, el primer occiso presentaba trauma craneoencefálico y fractura de fémur. En la zona fue localizada una motocicleta marca Veloci, modelo 300RR, año 2026, tipo todo terreno, color rojo.

$!La motocicleta en la que viajaban las víctimas quedó a un costado de la carpeta asfáltica con daños visibles tras el impacto.
La motocicleta en la que viajaban las víctimas quedó a un costado de la carpeta asfáltica con daños visibles tras el impacto. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Según información preliminar de la Guardia Nacional, la unidad circulaba en sentido de oriente a poniente y aparentemente fue impactada de frente por un camión de carga, cuyo conductor se retiró del lugar tras el incidente. Se solicitarán videos a dos empresas cercanas a la escena para su análisis.

$!Posteriormente, los cuerpos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense para las diligencias legales correspondientes.
Posteriormente, los cuerpos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense para las diligencias legales correspondientes. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Paramédicos y personal de rescate urbano de Ramos Arizpe confirmaron el fallecimiento en el sitio. La circulación fue cerrada en ambos sentidos por aproximadamente dos horas, mientras personal de servicios periciales realizó el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes, con apoyo de una empresa funeraria.

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