Buscan internacionalizar el vino coahuilense mediante alianza con Texas

Este convenio establece una hermandad comercial y turística entre las casas vitivinícolas locales y los productores del “Hill Country” en Texas. El Mandatario Municipal destacó que este intercambio permitirá a los productores coahuilenses aprender sobre mercadotecnia y promoción turística, además de abrir una puerta comercial clave.

En una reciente gira de trabajo por Austin, Texas, el alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, concretó una alianza estratégica que busca posicionar los viñedos de la Región Sureste de Coahuila a nivel internacional.

“Hay la posibilidad de que los viñedos de Coahuila puedan tener esa exportación hacia Texas y poder hacer una un buen intercambio de negocios”, señaló Díaz González.

Según las cifras presentadas, la oportunidad es significativa debido a la alta demanda de vino en el estado fronterizo. El Alcalde detalló que mientras en Texas se producen cerca de 20 millones de cajas anuales, el consumo alcanza los 300 millones, lo que representa una ventana de oportunidad única para la oferta local.

Para fortalecer esta industria, el Ayuntamiento continuará impulsando la ruta turística “Vinos y Dinos”. Díaz González anunció que este año se instalarán 11 dinosaurios adicionales en diversos viñedos, con el objetivo de incrementar la capacidad de atención a visitantes nacionales y extranjeros durante los próximos meses.

El proyecto de expansión busca consolidar a la región no solo como un productor de calidad, sino como un destino de experiencias turísticas integrales. Con el respaldo de las 22 casas vitivinícolas de la zona, el Alcalde confía en que esta sinergia fortalecerá el desarrollo económico y el reconocimiento de Coahuila.

En el marco de esta misma gira, el Edil informó que se trabaja en gestiones con la administración de Austin para recibir equipamiento para bomberos y protección civil. Esto se realizará a través de la Asociación de Ciudades Hermanas, garantizando el apoyo necesario para mejorar la seguridad operativa de los saltillenses.