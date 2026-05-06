Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, pide seriedad ante señalamientos de EU por presuntos nexos con crimen organizado

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    Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, pide seriedad ante señalamientos de EU por presuntos nexos con crimen organizado
    El Gobernador de Coahuila advirtió que la buena relación con EU es fundamental para la economía de México. SANDREA GÓMEZ

El tema forma parte de las discusiones entre México y el vecino País del norte, desde hace más de un año

TORREÓN, COAH.- Los recientes señalamientos relacionados con presuntos vínculos entre personajes políticos y el crimen organizado deben analizarse con seriedad, debido al impacto que podrían tener en la relación comercial entre México y Estados Unidos, consideró el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Indicó que, aunque no cuenta con información a profundidad sobre el tema y que gran parte de lo conocido ha sido a través de medios de comunicación, se trata de una situación delicada que no debe minimizarse.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/descarta-fiscalia-de-coahuila-operativos-terrestres-con-agencias-de-ee-uu-NH20506568

Explicó que este tipo de temas han formado parte de las discusiones entre ambos países desde hace más de un año, particularmente en el contexto de la renegociación y acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Señaló que uno de los factores que detonaron estas revisiones fue precisamente la preocupación del gobierno estadounidense sobre la actividad del crimen organizado en México y los posibles nexos con actores políticos o de gobierno.

Advirtió que la relación con Estados Unidos es fundamental para la economía nacional, al tratarse del principal socio comercial de México y de una dinámica de la que dependen miles de empleos y operaciones empresariales tanto nacionales como extranjeras.

Por ello, insistió en que las autoridades deben profundizar en las investigaciones y abordar el tema con responsabilidad, considerando las posibles repercusiones económicas y comerciales que podrían derivarse.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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