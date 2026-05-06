Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, pide seriedad ante señalamientos de EU por presuntos nexos con crimen organizado

Indicó que, aunque no cuenta con información a profundidad sobre el tema y que gran parte de lo conocido ha sido a través de medios de comunicación, se trata de una situación delicada que no debe minimizarse.

TORREÓN, COAH.- Los recientes señalamientos relacionados con presuntos vínculos entre personajes políticos y el crimen organizado deben analizarse con seriedad, debido al impacto que podrían tener en la relación comercial entre México y Estados Unidos, consideró el gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas.

Explicó que este tipo de temas han formado parte de las discusiones entre ambos países desde hace más de un año, particularmente en el contexto de la renegociación y acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Señaló que uno de los factores que detonaron estas revisiones fue precisamente la preocupación del gobierno estadounidense sobre la actividad del crimen organizado en México y los posibles nexos con actores políticos o de gobierno.

Advirtió que la relación con Estados Unidos es fundamental para la economía nacional, al tratarse del principal socio comercial de México y de una dinámica de la que dependen miles de empleos y operaciones empresariales tanto nacionales como extranjeras.

Por ello, insistió en que las autoridades deben profundizar en las investigaciones y abordar el tema con responsabilidad, considerando las posibles repercusiones económicas y comerciales que podrían derivarse.