Gobernador de Coahuila respalda a nueva mesa directiva de Coparmex Laguna

Durante el evento, realizado en un recinto privado de Torreón, el mandatario destacó que la seguridad y la estabilidad social que prevalecen en Coahuila son resultado del trabajo coordinado entre ciudadanía, gobierno e iniciativa privada.

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas , refrendó su respaldo a la iniciativa privada del estado y de la Comarca Lagunera durante su participación en la renovación de la Mesa Directiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Delegación Laguna.

Señaló que uno de los principales objetivos de su administración es generar las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de la población, al considerar que el empleo representa la base del desarrollo social.

“El mejor programa social que se puede tener para que la gente salga adelante es que tengan trabajo; al gobierno nos corresponde generar las condiciones”, expresó.

En el marco del encuentro, Jiménez Salinas atestiguó el cambio de dirigencia en COPARMEX Laguna, donde Jorge Reyes concluyó su gestión al frente del organismo empresarial.

En su lugar asumió la presidencia Marycarmen Reyes, quien se convirtió en la primera mujer en encabezar este organismo empresarial en la región.

El evento, celebrado este miércoles, reunió a representantes del sector empresarial y autoridades municipales, consolidando un espacio de diálogo orientado a fortalecer la colaboración entre gobierno e iniciativa privada para impulsar el desarrollo económico de Coahuila.