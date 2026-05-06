Gobernador de Coahuila respalda a nueva mesa directiva de Coparmex Laguna

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Torreón
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    Gobernador de Coahuila respalda a nueva mesa directiva de Coparmex Laguna
    El mandatario estatal señaló que la seguridad y estabilidad social de Coahuila son resultado del trabajo conjunto. SANDRA GÓMEZ

Jiménez Salinas destacó la coordinación entre ciudadanía, gobierno e iniciativa privada

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, refrendó su respaldo a la iniciativa privada del estado y de la Comarca Lagunera durante su participación en la renovación de la Mesa Directiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Delegación Laguna.

Durante el evento, realizado en un recinto privado de Torreón, el mandatario destacó que la seguridad y la estabilidad social que prevalecen en Coahuila son resultado del trabajo coordinado entre ciudadanía, gobierno e iniciativa privada.

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Señaló que uno de los principales objetivos de su administración es generar las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de la población, al considerar que el empleo representa la base del desarrollo social.

“El mejor programa social que se puede tener para que la gente salga adelante es que tengan trabajo; al gobierno nos corresponde generar las condiciones”, expresó.

En el marco del encuentro, Jiménez Salinas atestiguó el cambio de dirigencia en COPARMEX Laguna, donde Jorge Reyes concluyó su gestión al frente del organismo empresarial.

En su lugar asumió la presidencia Marycarmen Reyes, quien se convirtió en la primera mujer en encabezar este organismo empresarial en la región.

El evento, celebrado este miércoles, reunió a representantes del sector empresarial y autoridades municipales, consolidando un espacio de diálogo orientado a fortalecer la colaboración entre gobierno e iniciativa privada para impulsar el desarrollo económico de Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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