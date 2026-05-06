CTM impulsa eliminar ISR en salarios y prestaciones laborales

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Coahuila
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    CTM impulsa eliminar ISR en salarios y prestaciones laborales
    Dirigente sindical plantea cambios en el sistema fiscal aplicado a trabajadores. CORTESÍA

El coahuilense Tereso Medina se reunirá con el titular de Hacienda para exploner la propuesta

Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, afirmó que una de las principales prioridades de esta organización es impulsar la eliminación del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los salarios de trabajadores que perciben más de cuatro salarios mínimos, así como en diversas prestaciones laborales.

El dirigente explicó que este gravamen también impacta conceptos como horas extra, utilidades, vacaciones y aguinaldo, lo que —aseguró— representa una carga injustificada para la clase trabajadora. En ese sentido, adelantó que buscará reunirse con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, con el objetivo de analizar la viabilidad de una iniciativa que elimine este impuesto.

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“Es una bandera permanente hasta lograrlo”, sostuvo Medina Ramírez, al comparar esta demanda con la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, una exigencia histórica del sector obrero.

El líder sindical reconoció que no se cuenta con una cifra precisa del número de trabajadores afectados, debido a que el ISR se calcula sobre el ingreso devengado. No obstante, subrayó la importancia de revisar los esquemas de contratación colectiva para dimensionar el impacto real.

Adicionalmente, planteó la necesidad de analizar el sistema de ahorro para el retiro, al advertir que existen alrededor de 17 millones de trabajadores registrados cuyos fondos no han sido reclamados o cuya situación es desconocida incluso para sus familias.

Finalmente, insistió en que estas propuestas buscan fortalecer el ingreso de los trabajadores y garantizar mejores condiciones económicas, por lo que reiteró el llamado a las autoridades federales para abrir el diálogo y avanzar en una eventual reforma.

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