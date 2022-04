Egresan 170 personas de los 18 talleres que imparte el DIF-Saltillo

Un total de 170 alumnas y alumnos culminaron su cursos y se graduaron del Centro de Desarrollo Laboral y Artístico y el Centro Recreativo de los Grandes del DIF Saltillo.

El alcalde José María Fraustro Siller, quien estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Beatriz Dávila Garza; y Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Coahuila, los felicitó por participar en este tipo de cursos que les ayudan a adquirir conocimientos y además tener un ingreso extra.

Los graduados forman parte de los 18 talleres que se brindan dentro de ambos centros: chocolatería, belleza, barbería, cartonería, guitarra, mecánica, soldadura, electricidad, carpintería, huertos familiares, reciclado, pintura, computación, vitromosaico, pincelada, bisutería, baile moderno, corte y confección.

Chema Fraustro mencionó que las y los saltillenses tienen en el Gobierno Municipal un aliado y un impulsor para quienes deseen capacitarse, adquirir habilidades y conocimientos, ya sea para autoemplearse o bien para tener acceso a más y mejores oportunidades laborales, que se traducen en una mejor economía y calidad de vida para sus familias.

“Felicidades a los graduados, los invito a seguirse preparando para que juntos construyamos el futuro que los saltillenses nos merecemos”, mencionó el Alcalde de Saltillo.

Érika Gómez Salazar, alumna del taller de pintura y de corte y confección, señaló que llegó al DIF Saltillo en un estado de ansiedad y depresión y cuando entró a los talleres encontró paz y tranquilidad.

“Poco a poco se me fueron quitando y al día de hoy les puedo decir que todo ha cambiado para bien y he mejorado mi negocio, no puedo decir más que mil gracias”, dijo.

Posterior a la ceremonia de graduación, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Beatriz Dávila, realizó un recorrido por cada uno de los talleres donde se llevó a cabo una exposición de los trabajos realizados durante el curso.