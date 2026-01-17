‘No voy sola, voy acompañada de cada persona que confió en mí’, dice ganadora de muestra que se presentará en Harvard

Saltillo
/ 17 enero 2026
    ‘No voy sola, voy acompañada de cada persona que confió en mí’, dice ganadora de muestra que se presentará en Harvard
    La obra Hilos, creada por Valeria Padilla, fue elegida como imagen principal de Images of Mexico 2026 y se exhibirá en la Universidad de Harvard. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
Katya González
por Katya González

Valeria Padilla concibió la obra como un acto de dignificación del trabajo artesanal a partir de entrevistas e investigación, y reconoce las aportaciones que recibió

La obra Hilos, realizada por Valeria Padilla, estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), fue seleccionada como la imagen principal de Images of Mexico 2026, un concurso impulsado por mexicanos en la Universidad de Harvard con el objetivo de mostrar la diversidad cultural y social del país.

El cartel no solo encabezará la exposición que se llevará a cabo el próximo 10 de abril, sino que también fungirá como la imagen institucional y el branding oficial del evento, además de exhibirse en las instalaciones de la Universidad de Harvard.

$!La obra es una llena de colorido.
La obra es una llena de colorido. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

$!La obra fue seleccionada entre decenas de propuestas y será el rostro de una exposición internacional el próximo 10 de abril.
La obra fue seleccionada entre decenas de propuestas y será el rostro de una exposición internacional el próximo 10 de abril. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Valeria Padilla formó parte de un grupo de diez estudiantes seleccionados por su facultad para participar en el certamen; de ellos, seis avanzaron a la fase final, siendo su obra la elegida como pieza central del concurso.

“Se sintió loco. Yo tenía expectativas altas, pero pensé: con que quede seleccionada, perfecto. Nunca imaginé que fuera la imagen principal”, compartió la joven artista.

Hilos es una obra construida a partir de un proceso de investigación y entrevistas con artistas, artesanas y artesanos de Saltillo y de otras regiones del país, con el fin de comprender el significado profundo de los textiles mexicanos.

Aunque el punto de partida fue el Sarape de Saltillo, la obra integra referencias textiles de diversas culturas indígenas, como la maya, purépecha, zapoteca, mixe, chinanteca y mazateca.

En el centro de la imagen se encuentra una figura femenina que no representa a una etnia específica, sino un arquetipo de sabiduría universal, símbolo del conocimiento y la experiencia que se transmiten a través de la tradición textil.

Asimismo, la pieza incorpora un corazón tejido que funciona como un hilo rojo que conecta todos los elementos del cartel, reforzando la idea de unión y continuidad cultural.

$!La artista concibió la obra como un acto de dignificación y responsabilidad cultural, lejos de la apropiación y el adorno.
La artista concibió la obra como un acto de dignificación y responsabilidad cultural, lejos de la apropiación y el adorno. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

“Mi postura es la dignificación, mostrar lo que se preserva y todo el trasfondo que hay detrás”, explicó la autora.

El uso del color se basa en los tonos cálidos del sarape de Saltillo, mientras que el diseño gráfico retoma referencias del México de 1968, la tipografía de los Juegos Olímpicos de ese año y la iconografía huichol, elementos vinculados al textil y a la noción de lucha social.

“El grabado en México siempre ha sido una lucha social, por eso era importante que estuviera ahí”, señaló.

Valeria Padilla, de 20 años, inició su camino en el arte desde la infancia, con el impulso de su madre. Aunque comenzó estudiando arquitectura, encontró en el diseño gráfico un espacio que le permitió integrar diversas disciplinas creativas.

“Significa que mi voz y la de las personas que entrevisté cruzaron fronteras. No voy sola: voy acompañada de cada hilo y de cada persona que confió en mí”, concluyó.

