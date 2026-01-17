Saltillo: Se termina déficit de trabajadores tras aranceles de Donald Trump

Tras el despido de mil 900 trabajadores en la planta de General Motors en Ramos Arizpe el pasado 16 de enero, el economista y docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Antonio Serrano Camarena, señaló que el déficit de mano de obra que afectaba a la región ha llegado a su fin.

El especialista recordó que a finales de 2024 existía un déficit de hasta 10 mil trabajadores en la región, lo que obligaba a las empresas a buscar personal en el sur del País y generaba altos índices de rotación. Sin embargo, aseguró que esa situación se ha revertido completamente en la actualidad.

“Definitivamente ya no hay déficit. Al contrario, hay una sobreoferta de mano de obra en este momento importante. La economía estaba sobrecalentada, batallábamos para contratar gente, no la encontrábamos. Ahora sí hay gente, mucha gente disponible, los sueldos ya no se están disparando. Estábamos subiendo los sueldos de una manera desproporcionada”, expuso.

Serrano Camarena comentó que este fenómeno ya se percibe en las instituciones educativas, donde los egresados de ingeniería, que anteriormente tenían trabajo asegurado antes de graduarse, ahora permanecen desocupados tras concluir sus prácticas profesionales.

Ante la falta de oportunidades locales, el docente identificó el inicio de una migración juvenil hacia ciudades como Monterrey, San Luis Potosí y Reynosa, según una muestra realizada entre 300 jóvenes recién egresados de la región.

Serrano Camarena agregó que de acuerdo con los indicadores mensuales de empleo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la región conformada por Saltillo y Ramos Arizpe registró la pérdida de aproximadamente 20 mil empleos entre enero y diciembre de 2025 que no han sido recuperados.

Asimismo, el economista señaló que en el mismo periodo se registró la baja de 320 empleos patronales ante el Seguro Social.

“Solo el mes de diciembre se perdieron 9 mil 833 empleos, en noviembre se perdieron 2 mil 230 y en octubre se perdieron 936. Son datos netos contando altas y bajas”, concluyó Serrano Camarena.

Respecto al panorama para este 2026, el economista expuso que Coahuila presenta síntomas de una economía que se está reduciendo para encontrar un nuevo nivel de equilibrio. Detalló que el Estado es la única entidad en el País donde el sector secundario o manufacturero es mayor que el sector terciario en términos del Producto Interno Bruto (PIB).

“Estamos intentando que el Estado y nuestra región en particular se adapten a un nuevo equilibrio económico que es un poco más bajo que el que traíamos antes y que generaba grandes niveles de empleo e inauguración de inversiones nuevas cada ocho días. Eso ya no va a pasar. Va a crecer el Estado, sí, pero a tasas más pequeñas”, señaló Serrano Camarena.

DESPIDOS EN GM, NO SOLO POR ARANCELES

Serrano Camarena explicó que la salida de los trabajadores en GM no debe atribuirse directamente a factores externos como aranceles, sino a cambios tecnológicos programados por la empresa.