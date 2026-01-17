Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia

El presidente Donald Trump anunció la mañana del sábado, que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia deberán pagar un arancel del 10 por ciento sobre todas las mercancías enviadas a Estados Unidos a partir del 1 de febrero de 2026. TE PUEDE INTERESAR: Crisis de Groenlandia: Europa necesita a EU, pero también necesita plantar cara a Trump

Esta medida económica se intensificará al 25 por ciento el 1 de junio del mismo año y se mantendrá vigente de forma indefinida hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia por parte de la administración estadounidense.

Trump justificó la decisión señalando que estos países han sido subsidiados durante siglos sin pagar aranceles, mientras que ahora actúan en contra de los planes estratégicos de seguridad nacional. “A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente deberán pagar un arancel del 10%. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia”. De acuerdo con el mandatario, la adquisición de este territorio es crítica debido a que China y Rusia mantienen intereses sobre Groenlandia, una zona que Dinamarca no puede proteger con sus recursos actuales.