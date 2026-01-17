Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia

Internacional
/ 17 enero 2026
    Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
    Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia. AP

”No tocarán ese pedazo de tierra”, publicó en Truth social el Presidente de Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció la mañana del sábado, que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia deberán pagar un arancel del 10 por ciento sobre todas las mercancías enviadas a Estados Unidos a partir del 1 de febrero de 2026.

$!Fuerzas danesas en unas maniobras militares de la OTAN en Kangerlussuaq, Groenlandia, el 17 de septiembre del 2025. (AP foto/Ebrahim Noroozi)
Esta medida económica se intensificará al 25 por ciento el 1 de junio del mismo año y se mantendrá vigente de forma indefinida hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia por parte de la administración estadounidense.

Trump justificó la decisión señalando que estos países han sido subsidiados durante siglos sin pagar aranceles, mientras que ahora actúan en contra de los planes estratégicos de seguridad nacional.

“A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente deberán pagar un arancel del 10%. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia”.

De acuerdo con el mandatario, la adquisición de este territorio es crítica debido a que China y Rusia mantienen intereses sobre Groenlandia, una zona que Dinamarca no puede proteger con sus recursos actuales.

$!El presidente estadounidense Donald Trump habla durante un evento para promover la inversión en atención médica rural. (Foto AP/Alex Brandon)
La urgencia de la compra responde también a la implementación del “Domo Dorado” (The Golden Dome), un complejo sistema de armas ofensivas y defensivas en el que se invierten cientos de miles de millones de dólares. Según el ejecutivo, debido a una cuestión de ángulos y límites geográficos, este sistema de seguridad solo puede alcanzar su máximo potencial y eficiencia si la isla es integrada oficialmente a la infraestructura de defensa estadounidense.

A pesar de la imposición arancelaria, el gobierno de los Estados Unidos se declaró abierto de inmediato a negociar con Dinamarca y los países afectados.

La administración Trump sostiene que estas medidas enérgicas son necesarias para finalizar una situación que consideran insostenible y peligrosa para la seguridad global, condicionando el retiro de los impuestos exclusivamente a la venta total del territorio de Groenlandia.

Temas


política
Aranceles

Localizaciones


Estados Unidos
Groenlandia

Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia. Actualmente estudio Diseño de Futuros en CENTRO y formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.

Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias y listening.


Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

