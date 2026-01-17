Debaten en redes sobre posibles ataques terrestres de Estados Unidos en México

La advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar ataques terrestres en México para combatir al narcotráfico encendió las redes durante la última semana.

El pasado 8 de enero, el mandatario estadounidense dejó abierta la puerta a ejecutar ataques por tierra en México, con el objetivo de combatir a los cárteles, declaración que se da días después de que dijera que había que hacer “algo con México”, el mismo día en que se anunció la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

De acuerdo con el análisis de la conversación sociodigital que la firma MW Group realizó en entre el 8 y el 14 de enero pasados, ese fue el tema que dominó la conversación, entre críticas al gobierno, preocupación por una intervención extranjera y comentarios irónicos, así como la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la amenaza de Trump.

61 por ciento de los comentarios fueron sobre la advertencia en específico que lanzó Trump, mientras que 15 por ciento señaló al gobierno morenista de provocar esas amenazas al impulsar la estrategia de seguridad “Abrazos, no balazos”.

11.7 por ciento de los comentarios dicen que Sheinbaum y su gobierno deben tener pánico y miedo ante la situación, en tanto 6.8% critica a quienes celebran una posible intervención en el país, señalando que no entienden los riesgos que implica.

1.8 por ciento compartió que Sheinbaum negó una posible intervención y 1.7 por ciento indica que la mandataria mexicana pidió al secretario de Relaciones Exteriores que se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para hablar sobre el tema.

Otro tema que destacó en la conversación fue el del envío de petróleo mexicano a Cuba. Predominaron las críticas al gobierno por presunta incongruencia, falta de transparencia y vulnerabilidad ante presiones externas, especialmente de Donald Trump. También circulan comparaciones con posturas pasadas, información cuestionable y llamados a replantear o transparentar la decisión.

Hasta 40.9 por ciento de los comentarios critican los envíos de crudo a Cuba, 15.3 por ciento señala que Trump advirtió que la isla enfrentará una situación adversa, pues dejará de recibir petróleo venezolano y 10.9 por ciento dice que México está en una disyuntiva entre seguir apoyando a Cuba, ante las amenazas de Trump.

Finalmente, la denuncia que puso el empresario Ricardo Salinas Pliego ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), acusando al gobierno mexicano de persecución política en su contra y la creación de imágenes sexualizadas por Grok, la inteligencia artificial de la red social X, fueron los otros dos temas que predominaron.