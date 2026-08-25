$!Ejército Mexicano abre reclutamiento para jóvenes en la XI Región Militar

De acuerdo con la convocatoria, las personas seleccionadas podrán acceder a un salario mensual de 18 mil pesos, además de prestaciones como servicio médico, fondo de retiro, fondo de vivienda, seguro de vida para el militar y sus familiares, vacaciones de ley, prima vacacional y otros beneficios establecidos por la institución.

TORREÓN, COAH.- La XI Región Militar mantiene abierta una campaña de reclutamiento dirigida a jóvenes interesados en incorporarse a las filas del Ejército Mexicano , con espacios disponibles para desempeñarse como Soldado Oficinista y Soldado de Transmisiones.

Para participar en el proceso, los aspirantes deberán ser mexicanos por nacimiento y tener entre 18 y 29 años. También se solicita una estatura mínima de 1.63 metros para hombres y de 1.58 metros para mujeres.

Entre los criterios físicos se encuentra contar con un Índice de Masa Corporal superior a 18 y menor a 25, además de acreditar estudios de preparatoria o licenciatura, según el perfil de la vacante.

La campaña busca incorporar a jóvenes que deseen desarrollarse profesionalmente dentro de las Fuerzas Armadas, en áreas administrativas y de comunicaciones, consideradas fundamentales para la operación institucional.

Las personas interesadas en conocer los requisitos completos y recibir orientación sobre el trámite pueden comunicarse al teléfono 871-461-4973.