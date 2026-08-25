Ejército Mexicano abre reclutamiento para jóvenes en la XI Región Militar

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    Ejército Mexicano abre reclutamiento para jóvenes en la XI Región Militar
    Las vacantes disponibles corresponden a las áreas de oficinas y transmisiones, con sueldo y prestaciones para los seleccionados. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La XI Región Militar mantiene abierta su campaña de reclutamiento para jóvenes de 18 a 29 años, con vacantes de Soldado Oficinista y Soldado de Transmisiones

TORREÓN, COAH.- La XI Región Militar mantiene abierta una campaña de reclutamiento dirigida a jóvenes interesados en incorporarse a las filas del Ejército Mexicano, con espacios disponibles para desempeñarse como Soldado Oficinista y Soldado de Transmisiones.

De acuerdo con la convocatoria, las personas seleccionadas podrán acceder a un salario mensual de 18 mil pesos, además de prestaciones como servicio médico, fondo de retiro, fondo de vivienda, seguro de vida para el militar y sus familiares, vacaciones de ley, prima vacacional y otros beneficios establecidos por la institución.

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Para participar en el proceso, los aspirantes deberán ser mexicanos por nacimiento y tener entre 18 y 29 años. También se solicita una estatura mínima de 1.63 metros para hombres y de 1.58 metros para mujeres.

Entre los criterios físicos se encuentra contar con un Índice de Masa Corporal superior a 18 y menor a 25, además de acreditar estudios de preparatoria o licenciatura, según el perfil de la vacante.

La campaña busca incorporar a jóvenes que deseen desarrollarse profesionalmente dentro de las Fuerzas Armadas, en áreas administrativas y de comunicaciones, consideradas fundamentales para la operación institucional.

Las personas interesadas en conocer los requisitos completos y recibir orientación sobre el trámite pueden comunicarse al teléfono 871-461-4973.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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