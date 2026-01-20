Arrancarán cuadrillas de limpieza y rehabilitación urbana en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 20 enero 2026
    Arrancarán cuadrillas de limpieza y rehabilitación urbana en Saltillo
    En 2026 se implementará un gran programa de embellecimiento urbano en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Las cuadrillas operarán con una calendarización diferenciada por tipo de zona —colonias, vialidades principales y espacios públicos— y el municipio prevé notificar y sancionar a propietarios de terrenos baldíos que no realicen labores de limpieza.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el municipio se sumará al programa integral de embellecimiento urbano que se anunció por parte del Gobierno del Estado. El programa contempla el arranque de 50 cuadrillas distribuidas en distintos sectores de la ciudad, con acciones de limpieza, deshierbe, pintura y rehabilitación de vialidades, con el objetivo de atender de manera más rápida el deterioro del entorno urbano.

Explicó que el número de brigadas ha ido en aumento en los últimos años. “En 2024 había cuatro brigadas de rehabilitación de calles; en 2025 pasamos a siete y en este 2026 vamos a tener 16 cuadrillas de rehabilitación de vialidades. En total, entre brigadas de calles, embellecimiento urbano y pintura, vamos a tener 50 cuadrillas en todo Saltillo”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Con una inversión superior a 150 millones de pesos, arranca el Programa Alimentario en Coahuila

Detalló que estas cuadrillas operarán bajo una logística y calendarización diferenciada, de acuerdo con el tipo de zona. “Vamos a dividirlas para atender el interior de las colonias, las vialidades principales, camellones, plazas y distintos espacios públicos, con tiros de precisión para poder avanzar más rápido”, afirmó.

Terrenos baldíos: notificación, sanción y limpieza

En el caso de los terrenos baldíos, el alcalde dijo que se seguirá un procedimiento administrativo, ya que estos espacios tienen propietario. “Tenemos que notificar, de acuerdo con Catastro, a los dueños de los terrenos que están totalmente sucios. Si no los limpian, se puede aplicar una multa administrativa y buscar la manera de que el municipio intervenga en la limpieza”, comentó.

$!Se contará con un total de 50 cuadrillas para trabajar en toda la ciudad.
Se contará con un total de 50 cuadrillas para trabajar en toda la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Comentó que el programa iniciará por sectores prioritarios, pero que el énfasis estará en la rehabilitación de vialidades y el mejoramiento general del entorno de vivienda. “Vamos con todo en la rehabilitación de avenidas, en embellecimiento, deshierbe y mejora del entorno de las y los ciudadanos”, aseguró.

Díaz González añadió que, como parte del programa, en febrero comenzará el uso de planchas mecanizadas para atender vialidades con mayor desgaste. “Son planchas de alrededor de tres metros y medio o cuatro de ancho, que van a rehabilitar avenidas principales donde hay mucho agrietamiento y lo que se conoce como ‘cocodrilos’”, explicó.

Añadió que ya se concretó la adquisición de dos de estas planchas y que su operación se enfocará en las arterias con mayor tránsito, mientras las cuadrillas manuales trabajarán al interior de las colonias para complementar las acciones de mantenimiento.

Más de mil plazas de empleo temporal en Saltillo

En paralelo, el edil indicó que el municipio pondrá en marcha un programa de empleo temporal que iniciará en febrero y que será independiente de las cuadrillas permanentes. “Como municipio vamos a tener poco más de mil plazas de empleo temporal y lo vamos a arrancar el próximo mes de febrero”, dijo.

Estas plazas, dijo, estarán dirigidas a personas de las propias colonias donde se realicen los trabajos. “La gente de esos sectores va a trabajar en su misma colonia en tareas de mejoramiento del entorno”, comentó.

Finalmente, el alcalde mencionó que el municipio ya trabaja en la planeación y en la convocatoria correspondiente, con la intención de que las personas puedan incorporarse a finales de febrero y que las acciones tengan impacto directo en la imagen urbana y la calidad de vida en los distintos sectores de Saltillo.

Temas


Alcaldes
Plazas Públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Trump: Un año que parece un siglo
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
El vehículo Nissan Tsuru quedó con severos daños tras ser impactado por el tren en el cruce ferroviario.

‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

Estiman que PIB global crecería 611 mil millones de dólares de eliminarse la piratería.

Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE
El plantel cerró la jornada en la jaula de bateo y con ejercicios de acondicionamiento físico.

Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026
Brian Ledezma, Isaac Briones y Ángel Carrizalez, formados en los Lobos de la UAdeC, encabezan el refuerzo de talento local de los Dinos de Saltillo rumbo a la temporada de la LFA 2.0.

Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado