Arrancarán cuadrillas de limpieza y rehabilitación urbana en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el municipio se sumará al programa integral de embellecimiento urbano que se anunció por parte del Gobierno del Estado. El programa contempla el arranque de 50 cuadrillas distribuidas en distintos sectores de la ciudad, con acciones de limpieza, deshierbe, pintura y rehabilitación de vialidades, con el objetivo de atender de manera más rápida el deterioro del entorno urbano.

Explicó que el número de brigadas ha ido en aumento en los últimos años. “En 2024 había cuatro brigadas de rehabilitación de calles; en 2025 pasamos a siete y en este 2026 vamos a tener 16 cuadrillas de rehabilitación de vialidades. En total, entre brigadas de calles, embellecimiento urbano y pintura, vamos a tener 50 cuadrillas en todo Saltillo”, señaló.

Detalló que estas cuadrillas operarán bajo una logística y calendarización diferenciada, de acuerdo con el tipo de zona. “Vamos a dividirlas para atender el interior de las colonias, las vialidades principales, camellones, plazas y distintos espacios públicos, con tiros de precisión para poder avanzar más rápido”, afirmó.

Terrenos baldíos: notificación, sanción y limpieza

En el caso de los terrenos baldíos, el alcalde dijo que se seguirá un procedimiento administrativo, ya que estos espacios tienen propietario. “Tenemos que notificar, de acuerdo con Catastro, a los dueños de los terrenos que están totalmente sucios. Si no los limpian, se puede aplicar una multa administrativa y buscar la manera de que el municipio intervenga en la limpieza”, comentó.