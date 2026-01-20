Arrancarán cuadrillas de limpieza y rehabilitación urbana en Saltillo
Las cuadrillas operarán con una calendarización diferenciada por tipo de zona —colonias, vialidades principales y espacios públicos— y el municipio prevé notificar y sancionar a propietarios de terrenos baldíos que no realicen labores de limpieza.
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el municipio se sumará al programa integral de embellecimiento urbano que se anunció por parte del Gobierno del Estado. El programa contempla el arranque de 50 cuadrillas distribuidas en distintos sectores de la ciudad, con acciones de limpieza, deshierbe, pintura y rehabilitación de vialidades, con el objetivo de atender de manera más rápida el deterioro del entorno urbano.
Explicó que el número de brigadas ha ido en aumento en los últimos años. “En 2024 había cuatro brigadas de rehabilitación de calles; en 2025 pasamos a siete y en este 2026 vamos a tener 16 cuadrillas de rehabilitación de vialidades. En total, entre brigadas de calles, embellecimiento urbano y pintura, vamos a tener 50 cuadrillas en todo Saltillo”, señaló.
Detalló que estas cuadrillas operarán bajo una logística y calendarización diferenciada, de acuerdo con el tipo de zona. “Vamos a dividirlas para atender el interior de las colonias, las vialidades principales, camellones, plazas y distintos espacios públicos, con tiros de precisión para poder avanzar más rápido”, afirmó.
Terrenos baldíos: notificación, sanción y limpieza
En el caso de los terrenos baldíos, el alcalde dijo que se seguirá un procedimiento administrativo, ya que estos espacios tienen propietario. “Tenemos que notificar, de acuerdo con Catastro, a los dueños de los terrenos que están totalmente sucios. Si no los limpian, se puede aplicar una multa administrativa y buscar la manera de que el municipio intervenga en la limpieza”, comentó.
Comentó que el programa iniciará por sectores prioritarios, pero que el énfasis estará en la rehabilitación de vialidades y el mejoramiento general del entorno de vivienda. “Vamos con todo en la rehabilitación de avenidas, en embellecimiento, deshierbe y mejora del entorno de las y los ciudadanos”, aseguró.
Díaz González añadió que, como parte del programa, en febrero comenzará el uso de planchas mecanizadas para atender vialidades con mayor desgaste. “Son planchas de alrededor de tres metros y medio o cuatro de ancho, que van a rehabilitar avenidas principales donde hay mucho agrietamiento y lo que se conoce como ‘cocodrilos’”, explicó.
Añadió que ya se concretó la adquisición de dos de estas planchas y que su operación se enfocará en las arterias con mayor tránsito, mientras las cuadrillas manuales trabajarán al interior de las colonias para complementar las acciones de mantenimiento.
Más de mil plazas de empleo temporal en Saltillo
En paralelo, el edil indicó que el municipio pondrá en marcha un programa de empleo temporal que iniciará en febrero y que será independiente de las cuadrillas permanentes. “Como municipio vamos a tener poco más de mil plazas de empleo temporal y lo vamos a arrancar el próximo mes de febrero”, dijo.
Estas plazas, dijo, estarán dirigidas a personas de las propias colonias donde se realicen los trabajos. “La gente de esos sectores va a trabajar en su misma colonia en tareas de mejoramiento del entorno”, comentó.
Finalmente, el alcalde mencionó que el municipio ya trabaja en la planeación y en la convocatoria correspondiente, con la intención de que las personas puedan incorporarse a finales de febrero y que las acciones tengan impacto directo en la imagen urbana y la calidad de vida en los distintos sectores de Saltillo.