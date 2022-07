Ejidatarios de Pozuelos y Fresnillo y autoridades de Frontera toman SIMAS en Monclova

Ejidatarios de las comunidades rurales Pozuelos de Arriba y Fresnillos ubicadas en Frontera y respaldados por el alcalde Roberto Piña Amaya tomaron las instalaciones del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera inconformes por el nombramiento de seis consejeros estatales que recientemente realizó el Congreso del Estado en el organismo autónomo.

Desde temprana hora de este lunes 4 de julio los inconformes decidieron interrumpir las actividades de la paramunicipal en las oficinas generales ubicadas sobre el bulevar Juárez y exigieron que se revoque la reforma del Decreto 300 donde se integraron a Manolo Jiménez Salinas, secretario de Inclusión y Desarrollo social, Nazira Zogbi, secretaria del Trabajo, Enrique Martínez y Morales de la Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Eglantina Canales, Secretaria del Medio Ambiente y Antonio Nerio Maltos de la Comisión Estatal de Aguas como integrantes del consejo.

Ejidatarios aseguraron que esta acción viola la autonomía municipal del organismo, además pisotea los derechos de los ejidatarios propietarios de las tierras donde se encuentran los pozos de agua que desde años atrás piden que cinco de los consejeros sean de su sector.

“Tiene derecho el ejido a cinco consejeros de acuerdo a la ley nos dijeron que no, simplemente a los dueños de los terrenos de donde extraen la mayor parte del agua nos ignoraron, con el dinero que sacan del agua pagan policías y no nos dejan entrar a la reunión del consejo y hasta la fecha”, dijo Jesús Alberto Perales, ejidatario.

Exigieron que se les dé el nombramiento de cinco consejeros a los habitantes de los ejidos de donde se extrae el vital líquido, la destitución del gerente general del SIMAS, Eduardo Campos Villarreal a quien acusaron de saqueos en la dependencia.

Aunque inicialmente afirmaron que su movimiento no afectará a la distribución del agua a la ciudadanía, posteriormente mencionaron que el propietario del pozo de agua que otorga mayor nivel de agua a la población de Monclova y Frontera podría cerrar las válvulas de los pozos.

“El pozo que más agua le da, corre el riesgo de que con un candadito, se cierra la válvula y Monclova, pues que se bañen una vez a la semana” dijeron los ejidatarios.

Roberto Piña Amaya alcalde de Frontera dijo que están inconformes con la imposición de los consejeros representantes del Gobierno del Estado, que fueron nombrados a partir de que el como alcalde tomó la presidencia del Consejo del SIMAS.

“¿Porque justo una semana antes de que entrara yo como presidente aparecieron con esos consejeros? Quieren que no tomen decisiones que a ellos les afecten, que no tomen decisiones que a ellos les impidan seguir teniendo el control de todo el dinero del sistema” expuso.

Llamó al Congreso del Estado a que se retiren los consejeros que va en contra de la autonomía municipal y que se retire el gerente general Eduardo Campos Villarreal que aseguró es familiar del ex alcalde Alfredo Paredez López y el diputado local Ricardo López Campos, que se están enriqueciendo con el mal manejo del Sistema.

“En mal momento a alguien se le ocurrió hacer esta canallada, que no tienen idea de lo mal que va terminar, en sus manos está”.

Finalmente el edil fronterense, agregó que las instalaciones del SIMAS continuarán tomadas hasta que haya una respuesta de las autoridades estatales y el movimiento irá en incremento, es posible que se tomen vialidades como es el bulevar Harold R. Pape principal vía en Monclova.

No obstante, aclaró que el sistema de abastecimiento no se suspenderá para evitar afectaciones a la ciudadanía.

Cabe destacar que las oficinas del SIMAS en Venustiano Carranza y en la colonia Obrera de Monclova también fueron tomadas por funcionarios y ejidatarios.

”No nos vamos a retirar, esta manifestación va durar, ahorita en la noche, mañana y pasado hasta que seamos atendidos, no se va permitir el acceso a nadie, así pase una semana no se va permitir, amenaza el gerente con utilizar la fuerza pública, aquí esperamos. Esperamos el apoyo del gobernador que también fue presidente municipal de Torreón, pregúntenle si alguien se metía en los temas municipales, no puede a menos de que el presidente decida hacer un llamado de auxilio”.