Arranca campaña intensiva de vacunación contra el sarampión en Saltillo

Sarah Estrada
por Sarah Estrada

En Mirasierra y colonias cercanas, personal de la Jurisdicción Sanitaria #8 aplicó dosis casa por casa y en puntos fijos para completar esquemas en población de 6 meses a 49 años

Saltillo
/ 16 febrero 2026
Desde antes de las 10:00 horas, vecinos de distintas colonias comenzaron a formarse en el estacionamiento de Alsuper Mirasierra, al oriente de Saltillo, para recibir la vacuna contra el sarampión y otras del esquema básico, en el arranque de la campaña intensiva que impulsa la Jurisdicción Sanitaria número 8 en Saltillo. La jornada, que continuará durante la semana en distintos puntos de la ciudad, busca ampliar la cobertura y prevenir brotes en la población.

Aunque la fila fue extensa, el avance se mantuvo constante gracias a la organización del personal sanitario.
Aunque la fila fue extensa, el avance se mantuvo constante gracias a la organización del personal sanitario. HÉCTOR GARCÍA

Aunque la fila era larga, el avance fue constante. Personal de salud registraba a cada persona, aplicaba la dosis correspondiente y brindaba indicaciones posteriores en un proceso que tomó en promedio cinco minutos por paciente.

“Tengan confianza en el personal de salud, siempre estamos identificados. Que aprovechen la oportunidad de que estamos yendo a sus casas. Se ahorran hasta las filas en los hospitales o centros de salud”, dijo.

Personal de la Jurisdicción Sanitaria número 8 aplicó dosis del esquema básico en un proceso ágil que tomó alrededor de cinco minutos por paciente.
Personal de la Jurisdicción Sanitaria número 8 aplicó dosis del esquema básico en un proceso ágil que tomó alrededor de cinco minutos por paciente. HÉCTOR GARCÍA

Ana, integrante del equipo de la Jurisdicción Sanitaria número 8, explicó que en los módulos se están aplicando todas las vacunas del esquema, con énfasis en la del sarampión.

Precisó que la vacuna contra esta enfermedad se aplica a personas de entre 6 meses y 49 años, mientras que en edades mayores ya no está indicada.

La jornada de vacunación incluyó aplicación de biológicos contra sarampión, neumococo y refuerzos para menores de cuatro años.
La jornada de vacunación incluyó aplicación de biológicos contra sarampión, neumococo y refuerzos para menores de cuatro años. HÉCTOR GARCÍA

Además del módulo instalado en Alsuper Mirasierra, brigadas de salud realizaron de forma simultánea un barrido por la colonia, visitando domicilios para aplicar vacunas y completar esquemas.

De acuerdo con el personal, vecinos de sectores como Fundadores, Zaragoza, Hidalgo y Valle de las Flores acudieron al punto fijo, mientras que en Mirasierra se avanzó con la vacunación casa por casa. “Como hubo difusión sí nos han estado abriendo en sus domicilios”, señaló la enfermera.

En estas visitas también se están aplicando otras dosis, como refuerzos para niñas y niños de cuatro años y vacunas contra neumococo, de acuerdo con la demanda detectada por el propio personal sanitario.

Sobre los posibles efectos secundarios, el equipo médico indicó que no se han registrado reacciones graves asociadas a la vacuna contra el sarampión en esta jornada.

“Las reacciones probables son dolor en la zona de aplicación y fiebre. Se maneja con paracetamol o ibuprofeno en casa”, explicó Ana, quien añadió que, a diferencia de otras vacunas, no es necesario guardar reposo después de la aplicación.

El personal de salud insistió en que esta estrategia busca acercar las vacunas a la población y evitar traslados o filas en centros médicos.

Enfermeras y personal de apoyo brindaron indicaciones posteriores a cada paciente tras la aplicación de la vacuna.
Enfermeras y personal de apoyo brindaron indicaciones posteriores a cada paciente tras la aplicación de la vacuna. HÉCTOR GARCÍA

De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria #8, las próximas jornadas de la campaña se realizarán en los siguientes puntos:


• 17 de febrero, 10:00 a 13:00 horas: Jardín de Niños Mirasierra

• 18 de febrero, 15:00 a 18:00 horas: Barrido en colonia Hacienda Narro

• 19 de febrero, 10:00 a 13:00 horas: Alsuper Mirasierra

• 20 de febrero, 10:00 a 13:00 horas: Jardín de Niños Misión Cerritos

• 20 de febrero, 10:00 a 13:00 horas: Barrido en colonia Mirasierra


• 21 de febrero, 10:00 a 13:00 horas: Alsuper Mirasierra

• 22 de febrero, 10:00 a 13:00 horas: Alameda de Arteaga

La campaña contempla módulos fijos y recorridos casa por casa para acercar las vacunas a la población y completar esquemas en niñas, niños y adultos.

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

