Torreón: destacan a Coahuila en foros nacionales por su modelo de seguridad

TORREÓN, COAH.- El compromiso directo del gobernador Manolo Jiménez al frente de la estrategia estatal ha sido clave para posicionar a Coahuila como referente nacional en materia de seguridad, afirmó el subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales.

El funcionario explicó que el modelo aplicado en la entidad se sustenta en la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno y en la participación activa del mandatario en las mesas de inteligencia, donde trabaja de manera directa con la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y las corporaciones locales.

Subrayó que esta articulación incluye también a fuerzas federales como el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, lo que ha permitido blindar el territorio estatal, especialmente en la Zona Metropolitana de La Laguna.