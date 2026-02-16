Torreón: destacan a Coahuila en foros nacionales por su modelo de seguridad

Torreón
/ 16 febrero 2026
    Torreón: destacan a Coahuila en foros nacionales por su modelo de seguridad
    Diego Canalas, (izq), estuvo durante la apertura de Torreón TV. SANDRA GÓMEZ

El subsecretario Diego Rodríguez Canales subrayó el papel del gobernador Manolo Jiménez Salinas en la estrategia estatal de seguridad

TORREÓN, COAH.- El compromiso directo del gobernador Manolo Jiménez al frente de la estrategia estatal ha sido clave para posicionar a Coahuila como referente nacional en materia de seguridad, afirmó el subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales.

El funcionario explicó que el modelo aplicado en la entidad se sustenta en la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno y en la participación activa del mandatario en las mesas de inteligencia, donde trabaja de manera directa con la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y las corporaciones locales.

TE PUEDE INTERESAR: Citan otra vez a líder de plantón de AHMSA; ahora como testigo

Subrayó que esta articulación incluye también a fuerzas federales como el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, lo que ha permitido blindar el territorio estatal, especialmente en la Zona Metropolitana de La Laguna.

Diego Rodríguez Canales destacó la cohesión entre los tres órdenes de gobierno. SANDRA GÓMEZ

“La seguridad es una tarea que no admite tregua”, sostuvo Rodríguez Canales, al señalar que mantener la paz social requiere inversión constante, vigilancia diaria y trabajo coordinado. En ese sentido, recordó que una de las prioridades de la actual administración es evitar que regresen los niveles de violencia que afectaron a La Laguna hace dos décadas.

Destacó que el modelo de seguridad de Coahuila ha sido expuesto en foros nacionales como ejemplo de cohesión institucional y operatividad, lo que refuerza la percepción del estado como una entidad estable y confiable.

Durante la apertura de Torreón TV, el subsecretario consideró que este nuevo espacio fortalecerá la comunicación con la ciudadanía y abrió la posibilidad de establecer convenios entre el sistema estatal de medios y la televisora municipal, con el fin de ampliar la oferta informativa en la región.

Finalmente, afirmó que la suma de voluntad política, coordinación interinstitucional y recursos permanentes es la fórmula que garantiza estabilidad, desarrollo económico y tranquilidad para las familias coahuilenses.

Temas


Estadísticas
Seguridad
delitos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

