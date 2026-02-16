Saltillo: Brigadas municipales limpian tramo del arroyo La Encantada

Saltillo
/ 16 febrero 2026
    Saltillo: Brigadas municipales limpian tramo del arroyo La Encantada
    Intervienen tramo que divide la colonia Anáhuac y Valle Universidad. CORTESÍA

Los trabajos forman parte de una estrategia permanente de prevención en cauces naturales

Como parte del programa permanente de mantenimiento y prevención en cauces naturales, el alcalde Javier Díaz González informó que brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de intervención en un tramo del arroyo La Encantada.

Cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo labores de limpieza profunda y deshierbe en el cauce que divide a la colonia Anáhuac y al fraccionamiento Valle Universidad, al poniente de la ciudad.

Las acciones se concentraron a un costado de la calle Fernando Proal, entre Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde personal municipal retiró basura, escombro, desechos orgánicos y maleza acumulada que representaba un posible foco de infección para las familias del sector.

El edil señaló que el objetivo principal es fortalecer la salud y seguridad de quienes habitan cerca de estos afluentes, al reducir riesgos asociados con la acumulación de residuos y la proliferación de fauna nociva.

Se retiraron basura, escombro, desechos orgánicos y maleza acumulada. CORTESÍA

“En Saltillo trabajamos de manera coordinada para prevenir riesgos en estos espacios, por lo que invitamos a la ciudadanía a colaborar evitando tirar desechos en arroyos y áreas públicas”, expresó Díaz González.

Asimismo, destacó que estas labores se replican en otros cauces importantes de la ciudad, como los arroyos Del Cuatro y Ceballos, así como en afluentes como La Tórtola, Aguazul, El Cortijo, Martillo, Los Ojitos, Pericos, Morillo, Las Víboras y Santiaguito.

MEJORAN ENTORNO URBANO

De manera paralela, brigadas municipales realizaron trabajos de deshierbe y retiro de basura en áreas verdes cercanas al Centro Acuático Saltillo 2000, ubicado entre las calles Los Ángeles, Ateneo Fuente y el bulevar Alameda Zaragoza, con el propósito de mejorar las condiciones del entorno.

También se llevaron a cabo acciones de limpieza en pasillos y callejones de distintos sectores de la ciudad, incluyendo el fraccionamiento Morelos, donde se atendieron los espacios entre las calles 9 y bulevar Morelos, así como entre las vialidades 5 y 7, y entre las 32 y 34.

En materia de seguridad vial, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública aplicó pintura amarilla en el cordón cuneta del camellón central del bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la carretera a Los Valdez, a fin de mejorar la visibilidad y seguridad para automovilistas.

El Gobierno Municipal recordó que la ciudadanía puede reportar necesidades de servicios públicos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

