Saltillo: Brigadas municipales limpian tramo del arroyo La Encantada

Como parte del programa permanente de mantenimiento y prevención en cauces naturales, el alcalde Javier Díaz González informó que brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de intervención en un tramo del arroyo La Encantada.

Cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo labores de limpieza profunda y deshierbe en el cauce que divide a la colonia Anáhuac y al fraccionamiento Valle Universidad, al poniente de la ciudad.

Las acciones se concentraron a un costado de la calle Fernando Proal, entre Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde personal municipal retiró basura, escombro, desechos orgánicos y maleza acumulada que representaba un posible foco de infección para las familias del sector.

El edil señaló que el objetivo principal es fortalecer la salud y seguridad de quienes habitan cerca de estos afluentes, al reducir riesgos asociados con la acumulación de residuos y la proliferación de fauna nociva.