IMEF trabajará en libro sobre la economía del Mundial del Futbol

El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) anunció que este año su ponencia tendrá dos entregas y una de ellas, será sobre el Mundial de Futbol y toda sus historia económica, financiera y lo que deja al país, mientras que la segunda se enfocará en el T-MEC.

La presidenta nacional del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, señaló que la primera entrega la estarán realizando antes de junio, mientras que de la segunda, no estableció la fecha exacta, aunque si comentó que esta ponencia es un libro que realiza el IMEF de forma anual y es una aportación social para México.

El año pasado comentó que la ponencia fue un libro de investigación emblemático con el tema la educación financiera y la inclusión como motores del desarrollo económico de México.

Ese libro está impreso, pero también se cuenta con él en línea para que se acceda a esa información, en esa edición fueron 32 los autores que participaron y también a través de un QR se puede acceder a preguntas que son respondidas por la inteligencia artificial.

Este último comentó que se llama Educa IMEF, asimismo cuenta con información que se coloca en esa nube con conocimiento para que no se confunda con otra que no es válida o verdadera, por ello, se alimenta a ese chat.