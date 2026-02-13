Urge la inversión para alcanzar las metas de crecimiento: Banco de México

Para alcanzar las proyecciones que se tiene este año de crecimiento en el país, se necesita que la inversión y especialmente la privada, crezca y para ello, se necesita eliminar los elementos de incertidumbre que prevalecen hoy en día, señaló Jonathan Heath.

El subgobernador del Banco de México que participó en la reunión mensual del IMEF Coahuila Sureste con el tema “Perspectivas Económicas 2026”, indicó que este año se proyecta un crecimiento ligeramente por arriba del 1% (Banxico dice 1.1% y el IMEF 1.3%).7

En 2025 señaló que se tuvo un crecimiento por arriba del 0.7%, con un consumo en los hogares que estuvo creciendo realmente bien y con ciertas partes de la economía que también iban bien, sin embargo, el freno fue la inversión.

“Sí queremos ver más crecimiento en 2026 comparado con 2025, lo que necesitamos ver es que la inversión, especialmente la privada empiece a revertirse y empiece a crecer y eso depende de que se vayan eliminando todos estos elementos de incertidumbre que prevalecen hoy en día que en muy buena medida están atados a Trump, al Trato de Libre Comercio, está atado a todo ese tipo de cosas que necesitamos que se concreticen y que se aclaren, en la medida que eso pase las perspectivas de crecimiento incluso podrían ser mayores” y añadió “ambos gobiernos están trabajando en esa dirección”.

Por otra parte, comentó que 2025 fue un año difícil par abatir la inflación porque los niveles que se presentaron a inicios de ese año, fueron prácticamente los mismos con los que se cerraron, asimismo el componente subyacente subió y cerró la primera quincena de enero de 2026 en 3.5%.

Indicó que para que baje la inflación y se llegue al objetivo del 3% que se tiene marcado, hay varios los retos, ente ellos comentó que está la persistencia en los precios, especialmente en los servicios alimenticios, como en restaurantes y similares, lonchería, tanqueras y fondas hay una inflación permanente por arriba del 8%.

Añadió que varios son los factores que han alimentado esa persistencia, uno de ellos es la política salarial de aumentar el salario mínimo de forma importante todos los años, aunque ha generado un mayor poder adquisitivo, al mismo tiempo crea una persistencia inflacionaria que perjudica a todo lo demás.

“El 42.5% de todos los que tienen un empleo ahorita en el país, ganan un salario mínimo o menos, entonces dar aumentos del 13% a 12% (de trabajadores), no es lo mismo que darlo a un 42%”, dijo.

Esto consideró, ha generado una mayor repercusión, aumenta el salario mínimo y llega al salario medio, por lo que empieza a crear una serie de problemas, ante ello, tiene ramificaciones que con el tiempo se van complicando.

“No es lo mismo dar un aumento hace cinco años que dar un aumento similar hoy en día, se ha ido acotando la posibilidad de que esta política funcione y funcione bien”, aseguró.

Por otra parte, en el caso del tipo de cambio, indicó que la apreciación del peso, el último año se explica por la debilidad del dólar y es a este último la que se debe monitorear, asimismo el hecho de que Donald Trump siga todavía más y cambiando de opinión un día si y otro no, también crea cierta incertidumbre y es buena parte de lo que está atrás del debilitamiento de dólar.

Asimismo en el caso de las tasas de interés comentó que el Banco de México tiene una proyección para la inflación de aquí a 24 meses, si en los siguientes cuatro ó indico meses se van cumpliendo esas proyecciones de la inflación, si hay posibilidades de que se retome rebajas en la tasa.

“La pausa que se notó ahora para febrero no significa que ahí se pararon y ya no se van a bajar más las tasas, simplemente estamos diciendo que ya estamos llegando cerca del final y hay que ir desacelerando, ya no es una disminución por cada decisión, sino vamos a parar, vamos a ver cómo va la inflación, va bien, va según nuestras proyecciones, quizás viene otra baja o volvemos a parar y así, pero muy en línea con la evolución de los datos”, aseguró.

Consideró que puede ajustarse a la baja, pero esto dependerá mucho de la inflación, sin embargo, sino baja no hay que bajar la tasa, pero si para mayo va muy en línea con las proyecciones, muy posible haya una baja de 25 puntos.

Por lo pronto, añadió que el año pasado bajo demasiado rápido y no se espero a ver que se materializará resultados más concretos, por ello, su voto siempre ha sido cautela, prudencia, no está de acuerdo en no bajar la tasa, solo que no tan rápido.

Finalmente de la jornada laboral, externó que tiene un mensaje mixto, cada empresa va a tener que estudiar bien cómo implementarlo, aunque es muy positivo que se lleve en etapas y no de golpe, por lo que añadió que cambiar la jornada de 48 a 40 horas no tiene que ser todo negativo, hay también cosas muy positivas y parte del secreto está cómo se implementará.