El antiguo y perdido callejón de Bracho del Saltillo antiguo

EL ORIGEN DE BRACHO

El nombre del callejón se debe a un personaje que habitó la Villa de Santiago del Saltillo durante la segunda mitad del siglo 18. Don Juan Antonio González Bracho, descendiente del linaje de los Tagle-Bracho.

En el siglo 17, algunos miembros y descendientes de este linaje ocuparon altos cargos en las diversas administraciones en la Nueva España. La unión del apellido se produce con el matrimonio de Antonio de Tagle González y Catalina Bracho de La Sierra.

Veamos qué nos dice el libro “Alcaldes de Saltillo” del historiador Ildefonso Dávila del Bosque: “Juan Antonio González Bracho, originario de los reinos de Castilla de lugar de Ruiloba en las montañas de Burgos, contrajo matrimonio en segundas nupcias con María Gertrudis de Aguirre, en el cual procrearon tres hijos llamados: José Melchor, Juan Gaspar y María Juana González Aguirre. En su primer matrimonio tuvo una hija llamada María Ignacia González Bracho, quien se dedicó al comercio y a la agricultura”.

Gonzalez Bracho, personaje peninsular, ostentó en repetidas ocasiones varios cargos públicos. Existen en el Archivo Municipal de Saltillo docenas de documentos, donde advierten de un político muy activo y protagonista de no pocos líos y pleitos con vecinos de la villa.

DE SU TRAYECTORIA

En 1767 es nombrado Alcalde de la Villa de Santiago del Saltillo, en 1771 y 1773 figuró como Alcalde Ordinario de Primer Voto, al siguiente año funge como Teniente de Justicia, para 1775 ocupó el cargo de Inspector de Precios, Pesos y Medidas.

El poder hizo a González Bracho un hombre fuerte, lo mismo arremetía contra los herederos de alguno de sus deudores, como el caso de Francisco Flores de Alderete, por el adeudo que tuvo en vida por la cantidad de noventa pesos, que como servidor público realizaba a conciencia su trabajo, informaba a la población de la villa mediante pregón el remate del abasto de carnes, elaboraba listas de las personas que cooperaron para comprar armas y pólvora para protegerse de los indios bárbaros y encerraba a quien fabricara y expendiera vino y aguardiente sin la debida autorización.

Era un celoso de la ley y giraba órdenes de aprehensión por vender carne de res sin permiso, daba instrucciones a vecinos para regularizar documentos extrajudiciales por venta o dación de terrenos o casas, y en víspera de la feria, cierta ocasión ordenó a los vagos salir de la villa en un plazo de tres días y las quejas de los vecinos no se hicieron esperar, González Bracho renunció, empero, su dimisión no fue aceptada, y Pedro Fueros informó a la justicia de la Villa del Saltillo que no aceptaba la separación del cargo de González Bracho, además fue nombrado teniente de Gobernador Político de la Villa del Saltillo.