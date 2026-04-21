$!‘El Buitre’, transporte de la Narro, bajo la lupa de la ASF; cuestionan 11 mdp sin comprobación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo la lupa a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) tras detectar irregularidades en el ejercicio de la Cuenta Pública 2024, entre ellas el pago de millonarias sumas por traslado de alumnos sin evidencia documental que compruebe que los viajes se realizaron. De acuerdo con el informe de auditoría de cumplimiento 2024-1-11MGH-19-0434-2025, la institución efectuó dos pagos a particulares por concepto de transporte estudiantil: uno por 6 millones de pesos a una persona física identificada como “proveedor 7” y otro por 5.4 millones de pesos a la persona física identificada como “proveedor 8”.

En ambos casos, la ASF señala que la universidad no acreditó la prestación del servicio, es decir, no existen bitácoras, reportes u otros documentos que respalden que los estudiantes fueron trasladados conforme a lo pagado.

UN PATRÓN DE IRREGULARIDADES Este hallazgo no es un hecho aislado. Forma parte de un dictamen en el que la ASF concluyó que la UAAAN no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en el manejo de sus operaciones. Entre las principales deficiencias de control interno se detectaron pagos sin contratos por un total de 318.5 millones de pesos, sin que se hayan suscrito pedidos o convenios formales. Asimismo, se identificó el pago de 7.1 millones de pesos por el arrendamiento de 24 vehículos a la empresa Folimaja Car, S.A. de C.V., sin evidencia documental que acredite la recepción de las unidades por parte de la institución.

Derivado de estas irregularidades, la ASF determinó que la UAAAN tiene un monto pendiente por aclarar de 30 millones de pesos. Además, se instó a las instancias correspondientes a investigar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos responsables de autorizar estos pagos sin el debido sustento documental.

Publicidad

Temas

Universitarios estudiantes Universidades

Localizaciones

Saltillo

