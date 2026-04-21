‘El Buitre’, transporte de la Narro, bajo la lupa de la ASF; cuestionan 11 mdp sin comprobación

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 21 abril 2026
    ‘El Buitre’, transporte de la Narro, bajo la lupa de la ASF; cuestionan 11 mdp sin comprobación
    No existen bitácoras ni reportes que comprueben que los traslados se realizaron. SOYBUITREUAAAN

Señalan falta de evidencia en pagos por transporte estudiantil en la UAAAN

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo la lupa a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) tras detectar irregularidades en el ejercicio de la Cuenta Pública 2024, entre ellas el pago de millonarias sumas por traslado de alumnos sin evidencia documental que compruebe que los viajes se realizaron.

De acuerdo con el informe de auditoría de cumplimiento 2024-1-11MGH-19-0434-2025, la institución efectuó dos pagos a particulares por concepto de transporte estudiantil: uno por 6 millones de pesos a una persona física identificada como “proveedor 7” y otro por 5.4 millones de pesos a la persona física identificada como “proveedor 8”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/asf-exhibe-desorden-financiero-en-la-narro-pago-mas-de-318-millones-de-pesos-sin-contratos-CC20115766

En ambos casos, la ASF señala que la universidad no acreditó la prestación del servicio, es decir, no existen bitácoras, reportes u otros documentos que respalden que los estudiantes fueron trasladados conforme a lo pagado.

$!‘El Buitre’, transporte de la Narro, bajo la lupa de la ASF; cuestionan 11 mdp sin comprobación

UN PATRÓN DE IRREGULARIDADES

Este hallazgo no es un hecho aislado. Forma parte de un dictamen en el que la ASF concluyó que la UAAAN no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en el manejo de sus operaciones. Entre las principales deficiencias de control interno se detectaron pagos sin contratos por un total de 318.5 millones de pesos, sin que se hayan suscrito pedidos o convenios formales.

Asimismo, se identificó el pago de 7.1 millones de pesos por el arrendamiento de 24 vehículos a la empresa Folimaja Car, S.A. de C.V., sin evidencia documental que acredite la recepción de las unidades por parte de la institución.

$!Los servicios de transporte no fueron acreditados por la universidad.
Los servicios de transporte no fueron acreditados por la universidad. SOYBUITREUAAAN

Derivado de estas irregularidades, la ASF determinó que la UAAAN tiene un monto pendiente por aclarar de 30 millones de pesos.

Además, se instó a las instancias correspondientes a investigar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos responsables de autorizar estos pagos sin el debido sustento documental.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Universitarios
estudiantes
Universidades

Localizaciones


Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Restos de artefactos detonados evidencian el impacto de su uso tras celebraciones.

Coahuila: Buscan prohibir uso de pirotecnia (por ruido)... se permitirá en fiestas como El Grito
La delegación coahuilense fue presentada rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 durante ceremonia oficial.

Manolo Jiménez: Coahuila listo para competir en la Olimpiada Nacional 2026
El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó sobre la llegada de visitantes por eventos deportivos en Monclova.

Monclova espera derrama de 20 millones de pesos por torneos y arranque de temporada de béisbol
El MC Óscar Martínez Martínez impartirá la conferencia sobre la misión Artemis II y los avances en la exploración lunar.

Saltillo mira a la Luna: Sociedad Astronómica invita a conferencia sobre la misión Artemis II
El impacto ocurrió cuando una de las unidades ferroviarias se encontraba detenida y fue alcanzada por otro tren, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

Tren embiste a otro detenido y deja dos lesionados en Ramos Arizpe
Madres buscadoras

Madres buscadoras
Teotihuacán: Postal mundialista

Teotihuacán: Postal mundialista
true

CDMX y el caso Edith Guadalupe: 8 años, 30 años, ¿y las mujeres?