ASF exhibe desorden financiero en la Narro: Pagó más de 318 millones de pesos sin contratos

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Coahuila
/ 18 abril 2026
    ASF exhibe desorden financiero en la Narro: Pagó más de 318 millones de pesos sin contratos
    La ASF señaló que la UAAAN tiene un desastre financiero; su Reglamento de Adquisiciones no se ha actualizado desde hace 23 años. Archivo

La Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación revela que la UAAAN presenta problema millonarios en el pago y contratación de personal y servicios

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló irregularidades financieras en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) correspondientes al ejercicio 2024. En una reciente publicación, el órgano fiscalizador indicó que la institución no cumplió con las disposiciones legales y normativas que regulan el manejo, registro y control de sus operaciones.

De acuerdo con la auditoría, la UAAAN realizó erogaciones por un total de 318.5 millones de pesos para la adquisición de bienes y servicios sin suscribir contratos ni pedidos formales. Esta omisión también se presentó en casos donde los montos rebasaban los límites permitidos para adjudicaciones directas, al exceder el 30 por ciento del presupuesto autorizado de la universidad.

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La ASF señaló además que la institución opera con un Reglamento de Adquisiciones que no se actualiza desde 2003, lo que ha generado vacíos legales en los procedimientos de contratación.

Entre las irregularidades detectadas destacan pagos sin evidencia de que los servicios se hayan prestado. Por ejemplo, se identificó el arrendamiento de vehículos por 7.1 millones de pesos pagados a la empresa Folimaja Car, S.A. de C.V., por la renta de 24 unidades, así como 6 millones de pesos a Procom Plus, S.A. de C.V., por servicios de mantenimiento a equipo de cómputo y mobiliario.

Asimismo, en el servicio de traslado de alumnos se observaron poco más de 11 millones de pesos pagados a personas físicas sin acreditar la realización de los viajes. En cuanto a equipo de laboratorio y refacciones, se documentaron pagos por adquisición de equipo especializado y mantenimiento vehicular que carecen de soporte documental o contratos formales.

$!ASF exhibe desorden financiero en la Narro: Pagó más de 318 millones de pesos sin contratos

En el rubro de servicios personales, la ASF detectó que los 100 expedientes de personal revisados estaban incompletos y no cumplían con la normativa. Además, se identificaron pagos en exceso por 833.6 millones de pesos, derivados de sueldos por encima del tabulador autorizado y depósitos realizados a ocho empleados después de haber sido dados de baja.

A nivel estructural, la Auditoría indicó que la universidad carece de una metodología para administrar riesgos que prevenga actos de corrupción, así como de un grupo de trabajo para la seguridad de la información y las comunicaciones.

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Como resultado de estas inconsistencias, la ASF determinó que la UAAAN tiene un monto de 30 millones de pesos pendientes por aclarar o recuperar. Asimismo, emitió siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y nueve pliegos de observaciones contra los funcionarios responsables.

De acuerdo con el informe, el único rubro sin irregularidades fue el pago de becas académicas de licenciatura, ya que coincidió con los registros jurídicos y contó con la documentación comprobatoria adecuada.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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